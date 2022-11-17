https://ria.ru/20221117/donbass-1832135270.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:37

2022-11-17T10:37

2022-11-17T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325210_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_3b21038de6b6aef543fa9f859e5759ae.jpg

ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, 18 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика