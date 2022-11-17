https://ria.ru/20221117/donbass-1832135270.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:37
2022-11-17T10:37
2022-11-17T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325210_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_3b21038de6b6aef543fa9f859e5759ae.jpg
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, 18 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325210_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_9a4411915127f742de7a0eb5a006c5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и две артустановки