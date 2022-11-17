https://ria.ru/20221117/denuklerizatsiya-1832105040.html

Министр объединения Южной Кореи верит в возможность денуклеаризации КНДР

Министр объединения Южной Кореи верит в возможность денуклеаризации КНДР - РИА Новости, 17.11.2022

Министр объединения Южной Кореи верит в возможность денуклеаризации КНДР

Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се заявил, что цель денуклеаризации Северной Кореи не является недостижимой и необходимо продолжать прикладывать усилия... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T06:53

2022-11-17T06:53

2022-11-17T06:53

в мире

ким чен ын

джо байден

южная корея

сша

корейский полуостров

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СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се заявил, что цель денуклеаризации Северной Кореи не является недостижимой и необходимо продолжать прикладывать усилия для ее достижения, включая оказание давления на КНДР, санкции и расширенное сдерживание, передает агентство Рёнхап.В Пхеньяне же придерживаются противоположной позиции. В четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а действия союзников только делают ситуацию на Корейском полуострове еще более нестабильной. После ее заявления КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание ядерным оружием.Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене в ноябре провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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в мире, ким чен ын, джо байден, южная корея, сша, корейский полуостров