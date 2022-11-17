Министр объединения Южной Кореи верит в возможность денуклеаризации КНДР
Министр Квон Ён Се заявил, что цель денуклеаризации КНДР не является недостижимой
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се заявил, что цель денуклеаризации Северной Кореи не является недостижимой и необходимо продолжать прикладывать усилия для ее достижения, включая оказание давления на КНДР, санкции и расширенное сдерживание, передает агентство Рёнхап.
"Мы не должны думать, что денуклеаризация Северной Кореи уже невозможна, даже несмотря на то, что Северная Корея узаконила применение ядерной силы или заявила о своей решимости (иметь – ред.) ядерный арсенал… Северная Корея в итоге сможет принять окончательное решение о денуклеаризации, когда пойдет разговор о том, какие позитивные изменения произойдут в случае денуклеаризации. Поэтому нам нужно продолжать усилия по убеждению Северной Кореи посредством расширенного сдерживания, санкций и давления", - заявил министр в интервью агентству. Он отметил, что указанные методы могут заставить КНДР вернуться за стол переговоров, и Южная Корея рассмотрит возможные меры по установлению в конечном счете дипломатических отношений между США и КНДР.
В Пхеньяне же придерживаются противоположной позиции. В четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а действия союзников только делают ситуацию на Корейском полуострове еще более нестабильной. После ее заявления КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание ядерным оружием.
Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене в ноябре провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.