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В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022
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В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:52
2022-11-17T14:52
политика
дмитрий песков
саммит g20
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой площадке."Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран", - сказал Песков журналистам, оценивая итоговую декларацию G20.По его словам, удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада" и выйти на компромисс. В противном случае, по мнению Пескова, саммит "двадцатки" мог бы впервые остаться без заключительного документа."В целом мы оцениваем весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках "двадцатки", все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется к снаряду в плане к решению самых важных, актуальных проблем", - добавил Песков.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
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политика, дмитрий песков, саммит g20, большая двадцатка, россия
Политика, Дмитрий Песков, Саммит G20, Большая двадцатка, Россия
14:52 17.11.2022
 
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20

Песков назвал итоговую декларацию саммита G20 победой здравого смысла и компромиссом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту G-20 на Бали
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Подготовка к саммиту G-20 на Бали
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой площадке.
"Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран", - сказал Песков журналистам, оценивая итоговую декларацию G20.
По его словам, удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада" и выйти на компромисс. В противном случае, по мнению Пескова, саммит "двадцатки" мог бы впервые остаться без заключительного документа.
"В целом мы оцениваем весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках "двадцатки", все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется к снаряду в плане к решению самых важных, актуальных проблем", - добавил Песков.
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
ПолитикаДмитрий ПесковСаммит G20Большая двадцаткаРоссия
 
 
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