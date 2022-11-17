https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832214420.html
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:52
2022-11-17T14:52
2022-11-17T14:52
политика
дмитрий песков
саммит g20
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой площадке."Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран", - сказал Песков журналистам, оценивая итоговую декларацию G20.По его словам, удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада" и выйти на компромисс. В противном случае, по мнению Пескова, саммит "двадцатки" мог бы впервые остаться без заключительного документа."В целом мы оцениваем весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках "двадцатки", все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется к снаряду в плане к решению самых важных, актуальных проблем", - добавил Песков.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, саммит g20, большая двадцатка, россия
Политика, Дмитрий Песков, Саммит G20, Большая двадцатка, Россия
В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20
Песков назвал итоговую декларацию саммита G20 победой здравого смысла и компромиссом
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой площадке.
"Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран", - сказал Песков журналистам, оценивая итоговую декларацию G20.
По его словам, удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада" и выйти на компромисс. В противном случае, по мнению Пескова, саммит "двадцатки" мог бы впервые остаться без заключительного документа.
"В целом мы оцениваем весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках "двадцатки", все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется к снаряду в плане к решению самых важных, актуальных проблем", - добавил Песков.
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали
15 и 16 ноября.