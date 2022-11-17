https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832214420.html

В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20

В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022

В Кремле прокомментировали итоговую декларацию саммита G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:52

2022-11-17T14:52

2022-11-17T14:52

политика

дмитрий песков

саммит g20

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита G20, Россия продолжит работу на этой площадке."Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран", - сказал Песков журналистам, оценивая итоговую декларацию G20.По его словам, удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада" и выйти на компромисс. В противном случае, по мнению Пескова, саммит "двадцатки" мог бы впервые остаться без заключительного документа."В целом мы оцениваем весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках "двадцатки", все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется к снаряду в плане к решению самых важных, актуальных проблем", - добавил Песков.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, саммит g20, большая двадцатка, россия