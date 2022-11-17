https://ria.ru/20221117/deindustrializatsiya-1832332513.html

Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ

Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ - РИА Новости, 17.11.2022

Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ

Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что Германии грозит опасность деиндустриализации. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:41

2022-11-17T20:41

2022-11-17T20:41

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что Германии грозит опасность деиндустриализации.Политик отметил, что от немецкой промышленности поступают сигналы о том, что она готова переместиться в США."Давайте не будем обманывать себя: опасность деиндустриализации в Германии реальна. Цепочки поставок местами нарушены, у нас нехватка квалифицированных работников и высокие цены на энергоносители. Вот почему некоторые компании принимают инвестиционные решения против Германии", - сказал лидер СДПГ в интервью немецкой газете Welt.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

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