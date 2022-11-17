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Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ - РИА Новости, 17.11.2022
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Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ
Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ - РИА Новости, 17.11.2022
Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ
Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что Германии грозит опасность деиндустриализации. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:41
2022-11-17T20:41
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что Германии грозит опасность деиндустриализации.Политик отметил, что от немецкой промышленности поступают сигналы о том, что она готова переместиться в США."Давайте не будем обманывать себя: опасность деиндустриализации в Германии реальна. Цепочки поставок местами нарушены, у нас нехватка квалифицированных работников и высокие цены на энергоносители. Вот почему некоторые компании принимают инвестиционные решения против Германии", - сказал лидер СДПГ в интервью немецкой газете Welt.
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в мире, германия, сша, welt
В мире, Германия, США, Welt
20:41 17.11.2022
 
Германии грозит опасность деиндустриализации, заявил лидер СДПГ

Лидер СДПГ Клингбайль: Германии грозит опасность деиндустриализации

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что Германии грозит опасность деиндустриализации.
Политик отметил, что от немецкой промышленности поступают сигналы о том, что она готова переместиться в США.
"Давайте не будем обманывать себя: опасность деиндустриализации в Германии реальна. Цепочки поставок местами нарушены, у нас нехватка квалифицированных работников и высокие цены на энергоносители. Вот почему некоторые компании принимают инвестиционные решения против Германии", - сказал лидер СДПГ в интервью немецкой газете Welt.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
 
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