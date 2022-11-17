https://ria.ru/20221117/covid-19-1832141401.html
В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19
Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:03
2022-11-17T11:03
2022-11-17T11:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 113 человек, на 8,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение — в 44 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровело за сутки 6 735 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 16 ноября 2022 года. Выявлено 5 680 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5680 случаев COVID-19