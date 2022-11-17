https://ria.ru/20221117/covid-19-1832141401.html

В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1113 человек с COVID-19

Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:03

2022-11-17T11:03

2022-11-17T11:03

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 113 человек, на 8,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение — в 44 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровело за сутки 6 735 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 16 ноября 2022 года. Выявлено 5 680 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19