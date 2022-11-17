https://ria.ru/20221117/bank-1832173477.html

Соруководитель Goldman Sachs в России покинет группу

Соруководитель Goldman Sachs в России покинет группу - РИА Новости, 17.11.2022

Соруководитель Goldman Sachs в России покинет группу

Соруководитель Goldman Sachs в России и странах СНГ, глава подразделения глобальных рынков в России и СНГ Тимоти Талкингтон покидает группу, говорится во... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:41

2022-11-17T12:41

2022-11-17T12:49

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россия

лондон

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goldman sachs

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Соруководитель Goldman Sachs в России и странах СНГ, глава подразделения глобальных рынков в России и СНГ Тимоти Талкингтон покидает группу, говорится во внутреннем сообщении банка для сотрудников, которое имеется в распоряжении РИА Новости.После 17 лет работы в Goldman Sachs Талкингтон уйдет из фирмы в конце текущего года.Талкингтон впервые присоединился к Goldman Sachs в 2000 году в Лондоне, где проработал до 2002 года и вернулся в фирму в Москве в качестве управляющего директора в 2007 году. С 2014 года занимал должность главы подразделения глобальных рынков в московском офисе, также был генеральным директором брокера и дилера Goldman Sachs с 2011 по 2020 год, главным исполнительным директором "Голдман сакс банка" с июня 2020 года по август 2022 года.Goldman Sachs в марте этого года объявил, что сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными обязательствами. При этом сообщалось, что Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам трёх первых кварталов уменьшилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 9,58 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220321/enel-1779306169.html

https://ria.ru/20220311/timchenko-1777685418.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, лондон, москва, goldman sachs