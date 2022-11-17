https://ria.ru/20221117/azerbaydzhan-1832302021.html
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости, 17.11.2022
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:55
2022-11-17T18:55
2022-11-17T19:01
владимир путин
ильхам алиев
политика
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828216985_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_7602827e73ba1f3cf34a141de3106e91.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828216985_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e2f0c285fdf38cffa7e7dae733b0828d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, азербайджан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика, Россия, Азербайджан
18:55 17.11.2022 (обновлено: 19:01 17.11.2022)
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы российско-азербайджанского сотрудничества