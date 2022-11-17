https://ria.ru/20221117/azerbaydzhan-1832302021.html

Путин поговорил по телефону с Алиевым

Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости, 17.11.2022

Путин поговорил по телефону с Алиевым

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:55

2022-11-17T18:55

2022-11-17T19:01

владимир путин

ильхам алиев

политика

россия

азербайджан

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, азербайджан