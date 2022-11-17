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Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости, 17.11.2022
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Путин поговорил по телефону с Алиевым
Путин поговорил по телефону с Алиевым - РИА Новости, 17.11.2022
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:55
2022-11-17T19:01
владимир путин
ильхам алиев
политика
россия
азербайджан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.
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владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, азербайджан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика, Россия, Азербайджан
18:55 17.11.2022 (обновлено: 19:01 17.11.2022)
 
Путин поговорил по телефону с Алиевым

Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы российско-азербайджанского сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинИльхам АлиевПолитикаРоссияАзербайджан
 
 
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