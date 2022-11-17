Посольство прокомментировало информацию о задержании россиян в Аргентине
Посольство следит за ситуацией с россиянами, задержанными в Аргентине по запросу Интерпола
© AP Photo / Gustavo GarelloАргентинская полиция в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Gustavo Garello
Аргентинская полиция в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Посольству РФ известно о задержании россиян в Аргентине по запросу Интерпола, дипмиссия следит за развитием ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Посольству известно о задержании российских граждан на территории Аргентинской Республики по запросу Интерпола. Следим за развитием ситуации, находимся на связи с друзьями и родственниками задержанных, а также компетентным аргентинским судебным органом", - сказал представитель дипмиссии. Адвокаты россиянам предоставлены.
Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщил ранее американский минюст.
Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским. Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности". Минюст США подчеркнул, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.