https://ria.ru/20221117/argentina-1832265830.html

Посольство прокомментировало информацию о задержании россиян в Аргентине

Посольство прокомментировало информацию о задержании россиян в Аргентине - РИА Новости, 17.11.2022

Посольство прокомментировало информацию о задержании россиян в Аргентине

Посольству РФ известно о задержании россиян в Аргентине по запросу Интерпола, дипмиссия следит за развитием ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:18

2022-11-17T17:18

2022-11-17T17:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Посольству РФ известно о задержании россиян в Аргентине по запросу Интерпола, дипмиссия следит за развитием ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве."Посольству известно о задержании российских граждан на территории Аргентинской Республики по запросу Интерпола. Следим за развитием ситуации, находимся на связи с друзьями и родственниками задержанных, а также компетентным аргентинским судебным органом", - сказал представитель дипмиссии. Адвокаты россиянам предоставлены.Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США, чтобы обвинить в управлении пиратским книжным сайтом, сообщил ранее американский минюст.Антону Напольскому и Валерии Ермаковой в суде Бруклина в Нью-Йорке предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег в связи с созданием сайта Z-Library, который правоохранители называют пиратским. Сеть доменов библиотеки отключили и конфисковали по решению суда. Как утверждают правоохранители, с 2009 года ответчики управляли сайтом, "основной целью которого было предоставление украденной интеллектуальной собственности". Минюст США подчеркнул, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.

https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, россия, сша, интерпол