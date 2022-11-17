https://ria.ru/20221117/almaz-antey-1832246741.html

Гаагский суд поставил под вопрос убедительность расчетов "Алмаз-Антея"

Гаагский суд поставил под вопрос убедительность расчетов "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд поставил под вопрос убедительность расчетов "Алмаз-Антея"

Окружной суд Гааги назвал российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" компетентным по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, но заявил о его... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:26

2022-11-17T16:26

2022-11-17T16:49

крушение малайзийского boeing под донецком

концерн пво "алмаз-антей"

в мире

нидерланды

россия

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СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги назвал российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" компетентным по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, но заявил о его связи с властями РФ, отметив, что тем самым убедительность под вопросом.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко."Суд считает компетентным экспертом концерн "Алмаз-Антей" по делу MH17, но так как он связан с властями РФ, которые отрицали свою причастность к военному конфликту на востоке Украины, из-за этого его убедительность ставится под вопрос", - заявил Стинхейс.Судья добавил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.В своих выводах о месте пуска обвинение опирается на заключение Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии, эксперты которых утверждали, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом российский концерн "Алмаза-Антей" пришел к выводу, что этот сценарий не подтверждается. "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Россия также передала данные своих радаров по району пуска ракеты, в то время как украинская сторона отказалась поделиться аналогичной информацией с трех своих РЛС и записями переговоров диспетчеров с самолетами.При этом следствие отклонило показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины. Не приняли во внимание показания и других свидетелей, расходящиеся с версией обвинения.США, которые утверждали, что располагают спутниковыми снимками запуска ракеты, ответили отказом на просьбы голландской прокуратуры предоставить их следствию. Вместо этого они передали ничем не подкрепленный меморандум. Однако он в итоге не был принят как часть доказательной базы.В конце марта тен Дуссхате заявила, что изучавшая отчеты "Алмаз-Антея" группа американских экспертов пришла к выводу, что его расчеты по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на обломках самолета.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

https://ria.ru/20220325/boing-1780054774.html

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", в мире, нидерланды, россия