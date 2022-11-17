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Акция "Спасибо детским врачам" стартовала в Подмосковье

Акция "Спасибо детским врачам" стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 17.11.2022

Акция "Спасибо детским врачам" стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала акция "Спасибо детским врачам". В рамках мероприятия дети передадут медикам письма с благодарностями, а также собственноручно сделанные РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:11

2022-11-17T20:11

2022-11-17T20:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция "Спасибо детским врачам". В рамках мероприятия дети передадут медикам письма с благодарностями, а также собственноручно сделанные оригами. Об этом сообщил телеканал "360".Акцию проведут в честь Международного дня педиатра. Она продлится до 21 ноября. Во время ожидания в очереди на прием дети смогут сделать для врачей подарки и вручить их во время приема."Все желающие смогут написать поздравления любимым врачам у специальных стендов, установленных во всех детских поликлиниках Подмосковья. Там есть раскраски, бумага, карандаши и инструкция по складыванию оригами", – заявила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Акцию реализуют в рамках проекта "Наш участковый врач", созданного при поддержке минздрава региона и НИКИ детства. Мероприятие также коснется Башкортостана, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)