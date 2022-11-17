https://ria.ru/20221117/aes-1832179410.html

Эрдоган обсуждает с Путиным создание в турецком Синопе АЭС

Эрдоган обсуждает с Путиным создание в турецком Синопе АЭС - РИА Новости, 17.11.2022

Эрдоган обсуждает с Путиным создание в турецком Синопе АЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным строительство АЭС в турецком Синопе наподобие "Аккую". РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:02

2022-11-17T13:02

2022-11-17T14:34

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

аэс "аккую"

турция

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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным строительство АЭС в турецком Синопе наподобие "Аккую"."Я могу сказать, что мы находимся в хорошем положении с точки зрения энергетики. Мы ни в ком не нуждаемся. Особенно после того, как через 2-3 года будет завершено строительство АЭС "Аккую", у нас там будет очень серьезный потенциал. Затем я также обсуждаю с господином Путиным вопрос о Синопе. Мы надеемся построить там четыре реактора, и мы получим столько же, а может, и больше, чем в "Аккую". Как только мы их получим, у Турции больше не будет проблем с энергией. Мы будем в гораздо лучшем положении. И мы легко можем начать экспортировать энергию", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Индонезии."Росатом" обсуждает с турецкими бизнес-партнерами возможность их участия в проекте строительства новой АЭС "Синоп" в Турции, сообщил в октябре генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Речь идет о формировании подходов в части технологических альянсов, инвестиционной политики и формирования энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной АЭС, пояснял Лихачев.Сейчас с участием России строится первая в Турции АЭС "Аккую". Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20221108/akkuyu-1829924529.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую", турция