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Аэрофлот и HiFi-стриминг Звук записали цикл аудиогидов для туристов

Аэрофлот и HiFi-стриминг Звук записали цикл аудиогидов для туристов - РИА Новости, 17.11.2022

Аэрофлот и HiFi-стриминг Звук записали цикл аудиогидов для туристов

Аэрофлот и HiFi-стриминг Звук выпустили цикл аудиогидов по крупнейшим городам России. Благодаря коллаборации авиаперевозчика и популярного стримингового... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:12

2022-11-17T15:12

2022-11-17T15:18

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МОСКВА, 17 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и HiFi-стриминг Звук выпустили цикл аудиогидов по крупнейшим городам России. Благодаря коллаборации авиаперевозчика и популярного стримингового сервиса, российские туристы в удобном аудиоформате узнают о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска и Сочи. Эти города выбрали неслучайно: они традиционно являются туристическими точками притяжения и, одновременно, наиболее популярными направлениями среди пассажиров Аэрофлота.Узнать новое об этих городах могут не только их гости, но и жители. В аудиогидах есть уникальная, полезная и актуальная информация, которая будет интересна ценителям культуры, любителям активного и семейного отдыха, эко- и гастротуристам. Эксперты сделали подборки природных и архитектурных достопримечательностей, ресторанов, мест для занятия спортом и прогулок с детьми.Прослушать аудиогиды можно в приложении Звук или по ссылке на сайте Аэрофлота. Кроме аудиогидов, авторы проекта разработали тематические музыкальные плейлисты, которые создадут настроение для ярких и незабываемых прогулок и дополнят неповторимую атмосферу каждого из пяти участвующих в проекте городов."Являясь крупнейшим отечественным авиаперевозчиком, мы постоянно расширяем российскую маршрутную сеть, содействуя развитию внутреннего туризма, — отмечает первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Аэрофлота Андрей Чиханчин. — Уверены, что сотрудничество Аэрофлота с сервисом Звук привлечет больше внимания к путешествиям по стране, поможет нашим пассажирам открыть новые уголки нашей Родины и грамотно спланировать поездку. А вместе с Аэрофлотом полёты по России будут комфортными, интересными и безопасными"."Мы стремимся предоставлять нашим пользователям максимально разнообразный аудиоконтент, поэтому в Звуке есть не только музыка в HiFi-качестве, но и тысячи разных категорий подкастов, а также интервью, шоу и многое другое. Одним из направлений развития немузыкального контента в этом году для нас стали аудиогиды. Многие любят путешествия и 50 процентов удовольствия от предстоящей поездки нам доставляет предвкушение того, как она будет происходить. Нам кажется, что во время сборов или просто размышлений об отпуске наш нестандартный аудиогид станет очень приятным и атмосферным дополнением. Особенно с учётом того, что его можно послушать офлайн во время полёта к месту назначения", — отметил СМО Звука Никита Филимонов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы, новости - туризм, аэрофлот