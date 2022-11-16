https://ria.ru/20221116/zerno-1831901975.html
Песков ответил на вопрос о шансах на продление зерновой сделки
Песков ответил на вопрос о шансах на продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.11.2022
Песков ответил на вопрос о шансах на продление зерновой сделки
Напряженная работа по вопросам "зерновой сделки" продолжается, проводятся достаточно конструктивные контакты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:59
2022-11-16T12:59
2022-11-16T13:27
россия
экономика
украина
оон
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Напряженная работа по вопросам "зерновой сделки" продолжается, проводятся достаточно конструктивные контакты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность продления соглашения."Работа продолжается, достаточно напряженная работа. Вы знаете, что главным образом речь идет о той части договоренностей, которая была призвана обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки. Интенсивно работают эксперты, проводятся достаточно конструктивные контакты с ооновцами. Давайте дождемся эти оставшиеся дни, чтобы понять результат", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о шансах на продление "зерновой сделки".Отвечая на уточняющий вопрос о том, ожидают ли в Кремле, что будут приняты какие-то решения о разблокировке российских судов в европейских портах и открытие путей для беспрепятственных поставок российского продовольствия на мировые рынки, Песков сказал: "Мы с вами уже говорили об этом, что сейчас как раз в эти дни ведется работа о том, чтобы часть так называемой Черноморской сделки, которая касается наших поставок, чтобы она была решена".Соответствующая договоренность, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html
https://ria.ru/20221114/sdelka-1831342992.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, украина, оон, турция, дмитрий песков
Россия, Экономика, Украина, ООН, Турция, Дмитрий Песков
12:59 16.11.2022 (обновлено: 13:27 16.11.2022)
Песков ответил на вопрос о шансах на продление зерновой сделки
Песков заявил, что продолжается напряженная работа по вопросу продления зерновой сделки
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Напряженная работа по вопросам "зерновой сделки" продолжается, проводятся достаточно конструктивные контакты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность продления соглашения.
"Работа продолжается, достаточно напряженная работа. Вы знаете, что главным образом речь идет о той части договоренностей, которая была призвана обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки. Интенсивно работают эксперты, проводятся достаточно конструктивные контакты с ооновцами. Давайте дождемся эти оставшиеся дни, чтобы понять результат", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о шансах на продление "зерновой сделки".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, ожидают ли в Кремле, что будут приняты какие-то решения о разблокировке российских судов в европейских портах и открытие путей для беспрепятственных поставок российского продовольствия на мировые рынки, Песков сказал: "Мы с вами уже говорили об этом, что сейчас как раз в эти дни ведется работа о том, чтобы часть так называемой Черноморской сделки, которая касается наших поставок, чтобы она была решена".
"Есть определенные подвижки положительные, но нужно обеспечить, чтобы полностью ранее достигнутые договоренности были исполнены", - отметил он.
Соответствующая договоренность, которую 22 июля подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
. Договор истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя
. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин
в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.