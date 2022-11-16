https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html

Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России

Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России - РИА Новости, 16.11.2022

Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России

Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

политика

владимир зеленский

украина

польша

франция

россия

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами в Польше.Филиппо выразил надежду, что действия "сумасшедшего" украинского лидера откроют глаза западным государствам. Он также призвал Францию перестать губить себя ради киевского режима, способного на любые преступления.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты противовоздушной обороны.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html

украина

польша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир зеленский, украина, польша, франция, россия, зрк с-300