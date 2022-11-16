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Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России - РИА Новости, 16.11.2022
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Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России
Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России - РИА Новости, 16.11.2022
Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России
Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:18
2022-11-16T15:18
политика
владимир зеленский
украина
польша
франция
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами в Польше.Филиппо выразил надежду, что действия "сумасшедшего" украинского лидера откроют глаза западным государствам. Он также призвал Францию перестать губить себя ради киевского режима, способного на любые преступления.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты противовоздушной обороны.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.
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политика, владимир зеленский, украина, польша, франция, россия, зрк с-300
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Польша, Франция, Россия, ЗРК С-300
15:18 16.11.2022
 
Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России

Французский политик Филиппо потребовал наказать Зеленского за антироссийскую провокацию

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами в Польше.
"Зеленский заявил, что Россия напала на Польшу. Даже американцы отвечают, что ракета с Украины. <…> После этой крайне опасной провокации он должен сдать предоставленное оружие и вернуть деньги. Своей безумной ложью он поставил нас на грань пропасти, на грань третьей мировой войны, и это не может не иметь последствий!" — написал он в Twitter.
Филиппо выразил надежду, что действия "сумасшедшего" украинского лидера откроют глаза западным государствам. Он также призвал Францию перестать губить себя ради киевского режима, способного на любые преступления.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты противовоздушной обороны.
Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:06
Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаПольшаФранцияРоссияЗРК С-300
 
 
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