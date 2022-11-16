https://ria.ru/20221116/zanyatost-1831850941.html

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда - РИА Новости, 16.11.2022

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда, сейчас занятость демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:54

2022-11-16T10:54

2022-11-16T11:45

михаил мишустин

россия

экономика

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда, сейчас занятость демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка. Но самое главное, чего удалось избежать - это массовой безработицы. Более того, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели", - сказал Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.Он добавил, что власти уделяют "самое пристальное внимание" ситуации на рынке труда."Президент говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильная - вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией", - отметил премьер.Иванков заявил, что Роструд фиксирует в РФ в настоящее время минимальные значения безработицы и максимальное значение количества вакансий на портале ведомства "Работа России"."За последние 3 месяца у нас уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя на 32%. Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в состоянии неполной занятости, на 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков. Более того мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальное значение количества вакансий на портале "Работа в России", - рассказал Иванков.По его словам, в настоящий момент отмечается примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного."Мы считаем, что в настоящее время ситуация в целом стабильная и контролируемая", - подчеркнул глава Роструда.

https://ria.ru/20221107/bezrabotitsa-1829140638.html

https://ria.ru/20221108/golikova-1830070837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, экономика, федеральная служба по труду и занятости (роструд)