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Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда - РИА Новости, 16.11.2022
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Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда
Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда - РИА Новости, 16.11.2022
Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда
Власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда, сейчас занятость демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:54
2022-11-16T11:45
михаил мишустин
россия
экономика
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда, сейчас занятость демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка. Но самое главное, чего удалось избежать - это массовой безработицы. Более того, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели", - сказал Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.Он добавил, что власти уделяют "самое пристальное внимание" ситуации на рынке труда."Президент говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильная - вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией", - отметил премьер.Иванков заявил, что Роструд фиксирует в РФ в настоящее время минимальные значения безработицы и максимальное значение количества вакансий на портале ведомства "Работа России"."За последние 3 месяца у нас уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя на 32%. Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в состоянии неполной занятости, на 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков. Более того мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальное значение количества вакансий на портале "Работа в России", - рассказал Иванков.По его словам, в настоящий момент отмечается примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного."Мы считаем, что в настоящее время ситуация в целом стабильная и контролируемая", - подчеркнул глава Роструда.
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михаил мишустин, россия, экономика, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
10:54 16.11.2022 (обновлено: 11:45 16.11.2022)
 
Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Премьер Мишустин: занятость на рынке труда демонстрирует рекордные показатели

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда, сейчас занятость демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка. Но самое главное, чего удалось избежать - это массовой безработицы. Более того, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели", - сказал Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.
Он добавил, что власти уделяют "самое пристальное внимание" ситуации на рынке труда.
"Президент говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильная - вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией", - отметил премьер.
Иванков заявил, что Роструд фиксирует в РФ в настоящее время минимальные значения безработицы и максимальное значение количества вакансий на портале ведомства "Работа России".
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"За последние 3 месяца у нас уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя на 32%. Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в состоянии неполной занятости, на 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков. Более того мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальное значение количества вакансий на портале "Работа в России", - рассказал Иванков.
По его словам, в настоящий момент отмечается примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного.
"Мы считаем, что в настоящее время ситуация в целом стабильная и контролируемая", - подчеркнул глава Роструда.
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Михаил МишустинРоссияЭкономикаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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