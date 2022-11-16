https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html

США "плевать хотели" на расследование ЧП в Польше, заявила Захарова

США "плевать хотели" на расследование ЧП в Польше, заявила Захарова - РИА Новости, 16.11.2022

США "плевать хотели" на расследование ЧП в Польше, заявила Захарова

Вашингтон плевать хотел на результаты расследования инцидента с ракетами в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T23:57

2022-11-16T23:57

2022-11-16T23:57

инцидент с падением ракет в польше

польша

мария захарова

сша

в мире

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон плевать хотел на результаты расследования инцидента с ракетами в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома об "ответственности" РФ за ракетный инцидент.Раннее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что Россия якобы несет ответственность за падение ракет в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования на этот счет."Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам", - написала она в среду в своем Telegram-канале.По словам Захаровой, "теперь американцы наконец поймут, почему убийца Президента Кеннеди до сих пор не найден, почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года, почему политики и связанные с ними чиновники в Америке всегда выходят сухими из самых мокрых дел, почему не раскрыты тысячи громких дел".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221116/nasams-1832064853.html

https://ria.ru/20221116/informatsiya-1832071573.html

польша

сша

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инцидент с падением ракет в польше, польша, мария захарова, сша, в мире, украина