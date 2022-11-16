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Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС

Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС - РИА Новости, 16.11.2022

Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС

Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польская дипломатка Эва Малгожата Бокшнайдер работает в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), следует... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:41

2022-11-16T13:41

2022-11-16T14:11

россия

болгария

вьетнам

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польская дипломатка Эва Малгожата Бокшнайдер работает в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), следует из видео, распространенного ФСБ РФ.На видеоролике демонстрируются документы задержанной, в том числе справка, свидетельствующая о том, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС.Взятка, по оперативным данным, предназначалась за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. Полячка, считают оперативники, связана с задержанной в Московском регионе группой контрабандистов, на чьих складах изъяли около 40 тонн алкоголя более чем на 2 миллиона долларов.Кроме того, ФСБ продемонстрировала кадры с арестованным алкоголем, в том числе таких марок виски и бурбона, как Black Velvet, Tomatin, Jack Daniel's, а также рома Bacardi.МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Главный офис расположен в Москве.

https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание польского дипломата при получении взятки. Видео ФСБ ФСБ после сообщения о задержании польского дипломата при получении взятки за махинации с импортом алкоголя публикует оперативное видео 2022-11-16T13:41 true PT4M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, болгария, вьетнам, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия