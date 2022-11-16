https://ria.ru/20221116/zaderzhanie-1831916401.html
Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС
Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС - РИА Новости, 16.11.2022
Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС
Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польская дипломатка Эва Малгожата Бокшнайдер работает в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), следует... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:41
2022-11-16T13:41
2022-11-16T14:11
россия
болгария
вьетнам
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польская дипломатка Эва Малгожата Бокшнайдер работает в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), следует из видео, распространенного ФСБ РФ.На видеоролике демонстрируются документы задержанной, в том числе справка, свидетельствующая о том, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС.Взятка, по оперативным данным, предназначалась за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. Полячка, считают оперативники, связана с задержанной в Московском регионе группой контрабандистов, на чьих складах изъяли около 40 тонн алкоголя более чем на 2 миллиона долларов.Кроме того, ФСБ продемонстрировала кадры с арестованным алкоголем, в том числе таких марок виски и бурбона, как Black Velvet, Tomatin, Jack Daniel's, а также рома Bacardi.МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Главный офис расположен в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание польского дипломата при получении взятки. Видео ФСБ
ФСБ после сообщения о задержании польского дипломата при получении взятки за махинации с импортом алкоголя публикует оперативное видео
2022-11-16T13:41
true
PT4M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, вьетнам, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Болгария, Вьетнам, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
13:41 16.11.2022 (обновлено: 14:11 16.11.2022)
Задержанная ФСБ польская дипломат работает в банке МБЭС
Задержанная польская дипломат работает в Международном банке экономического сотрудничества
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанная за взятку в 20 тысяч евро польская дипломатка Эва Малгожата Бокшнайдер работает в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС), следует из видео, распространенного ФСБ РФ.
На видеоролике демонстрируются документы задержанной, в том числе справка, свидетельствующая о том, что с 2018 года она занимает должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа МБЭС.
Взятка, по оперативным данным, предназначалась за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. Полячка, считают оперативники, связана с задержанной в Московском регионе группой контрабандистов, на чьих складах изъяли около 40 тонн алкоголя более чем на 2 миллиона долларов.
Кроме того, ФСБ продемонстрировала кадры с арестованным алкоголем, в том числе таких марок виски и бурбона, как Black Velvet, Tomatin, Jack Daniel's, а также рома Bacardi.
МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого называется "содействие развитию экономик стран-членов, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран".
Странами-членами МБЭС выступают восемь стран: Болгария
, Вьетнам
, Монголия
, Польша
, Россия, Румыния
, Словакия
и Чехия
. Главный офис расположен в Москве
.