https://ria.ru/20221116/yfnj-1831948204.html

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:04

2022-11-16T15:04

2022-11-16T15:26

в мире

россия

польша

нато

йенс столтенберг

анджей дуда

зрк с-300

варшава

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников, но я не буду разглашать детали каких-либо контактов за последние 24 часа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, контактировали ли в НАТО с Россией по инциденту в Польше.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221116/nato-1831939063.html

россия

польша

варшава

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в мире, россия, польша, нато, йенс столтенберг, анджей дуда, зрк с-300, варшава