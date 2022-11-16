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НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
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НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:04
2022-11-16T15:26
в мире
россия
польша
нато
йенс столтенберг
анджей дуда
зрк с-300
варшава
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников, но я не буду разглашать детали каких-либо контактов за последние 24 часа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, контактировали ли в НАТО с Россией по инциденту в Польше.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
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в мире, россия, польша, нато, йенс столтенберг, анджей дуда, зрк с-300, варшава
В мире, Россия, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, ЗРК С-300, Варшава
15:04 16.11.2022 (обновлено: 15:26 16.11.2022)
 
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
"Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников, но я не буду разглашать детали каких-либо контактов за последние 24 часа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, контактировали ли в НАТО с Россией по инциденту в Польше.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:38
Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше
 
В миреРоссияПольшаНАТОЙенс СтолтенбергАнджей ДудаЗРК С-300Варшава
 
 
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