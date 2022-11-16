15:04 16.11.2022 (обновлено: 15:26 16.11.2022)
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
"Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников, но я не буду разглашать детали каких-либо контактов за последние 24 часа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, контактировали ли в НАТО с Россией по инциденту в Польше.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.