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Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье

Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2022

Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье

Более 52 тысяч семей из Подмосковья в 2022 году получили выплаты по рождению ребенка в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:11

2022-11-16T19:11

2022-11-16T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 52 тысяч семей из Подмосковья в 2022 году получили выплаты по рождению ребенка в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области мамы после рождения ребенка могут сделать выбор между денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей или большим подарочным набором "Я родился в Подмосковье". Он включает в себя вещи, необходимые для ухода за ребенком, в том числе комплекты детской одежды."В следующем году выплаты продолжатся. На эту меру поддержки запланировано почти 1,3 миллиарда рублей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Подать заявление на выплату средств можно сразу после рождения ребенка. Для ее получения необходимо зарегистрировать новорожденного в ЗАГСе или МФЦ. Деньги поступают на счет в течение десяти рабочих дней.

https://ria.ru/20221031/gosklyuchi-1828198849.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)