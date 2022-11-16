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Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2022
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Новости Подмосковья
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Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье
Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2022
Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье
Более 52 тысяч семей из Подмосковья в 2022 году получили выплаты по рождению ребенка в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 16.11.2022
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 52 тысяч семей из Подмосковья в 2022 году получили выплаты по рождению ребенка в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области мамы после рождения ребенка могут сделать выбор между денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей или большим подарочным набором "Я родился в Подмосковье". Он включает в себя вещи, необходимые для ухода за ребенком, в том числе комплекты детской одежды."В следующем году выплаты продолжатся. На эту меру поддержки запланировано почти 1,3 миллиарда рублей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Подать заявление на выплату средств можно сразу после рождения ребенка. Для ее получения необходимо зарегистрировать новорожденного в ЗАГСе или МФЦ. Деньги поступают на счет в течение десяти рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:11 16.11.2022 (обновлено: 19:12 16.11.2022)
 

Выплату по рождению ребенка получили более 52 тысяч семей в Подмосковье

Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 52 тысяч семей из Подмосковья в 2022 году получили выплаты по рождению ребенка в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".
В Московской области мамы после рождения ребенка могут сделать выбор между денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей или большим подарочным набором "Я родился в Подмосковье". Он включает в себя вещи, необходимые для ухода за ребенком, в том числе комплекты детской одежды.
"В следующем году выплаты продолжатся. На эту меру поддержки запланировано почти 1,3 миллиарда рублей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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31 октября, 17:10Новости Подмосковья
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Подать заявление на выплату средств можно сразу после рождения ребенка. Для ее получения необходимо зарегистрировать новорожденного в ЗАГСе или МФЦ. Деньги поступают на счет в течение десяти рабочих дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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