Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/vydvizhenie-1831804164.html
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 16.11.2022
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США
Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:33
2022-11-16T09:34
в мире
дональд трамп
сша
америка
флорида
выборы в конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831825873_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6eca0ae0ea47b415e30001fd8eb01106.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.Ранее стало известно, что он подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Белого дома.Он объяснил свое решение тем, что "мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация". "Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет", - сказал Трамп.Экс-президент добавил, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году. "Я говорю это не со смехом, говорю со слезами", - заявил он.Трамп пообещал с этого момента и до дня голосования в 2024 году "сражаться так, как не сражался никто и никогда".Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс. Все ведущие прогнозы указывали на то, что он объявит именно о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя после промежуточных выборов появились предположения, что республиканцы могут не поддержать его кандидатуру.При этом Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
https://ria.ru/20221116/tramp-1831802976.html
сша
америка
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831825873_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_321100ff74ac27f8396c5aa40b3f37e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, америка, флорида, выборы в конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, США, Америка, Флорида, Выборы в Конгресс США
05:33 16.11.2022 (обновлено: 09:34 16.11.2022)
 
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США

Трамп официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году

© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США
Дональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Дональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.
Ранее стало известно, что он подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Белого дома.
"Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", - сказал Трамп в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
Он объяснил свое решение тем, что "мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация". "Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет", - сказал Трамп.
Экс-президент добавил, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году. "Я говорю это не со смехом, говорю со слезами", - заявил он.
Трамп пообещал с этого момента и до дня голосования в 2024 году "сражаться так, как не сражался никто и никогда".
Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс. Все ведущие прогнозы указывали на то, что он объявит именно о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя после промежуточных выборов появились предположения, что республиканцы могут не поддержать его кандидатуру.
При этом Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
04:54
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
 
В миреДональд ТрампСШААмерикаФлоридаВыборы в Конгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала