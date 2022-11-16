https://ria.ru/20221116/vydvizhenie-1831804164.html

Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США

Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 16.11.2022

Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T05:33

2022-11-16T05:33

2022-11-16T09:34

в мире

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флорида

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.Ранее стало известно, что он подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Белого дома.Он объяснил свое решение тем, что "мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация". "Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет", - сказал Трамп.Экс-президент добавил, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году. "Я говорю это не со смехом, говорю со слезами", - заявил он.Трамп пообещал с этого момента и до дня голосования в 2024 году "сражаться так, как не сражался никто и никогда".Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс. Все ведущие прогнозы указывали на то, что он объявит именно о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя после промежуточных выборов появились предположения, что республиканцы могут не поддержать его кандидатуру.При этом Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.

https://ria.ru/20221116/tramp-1831802976.html

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в мире, дональд трамп, сша, америка, флорида, выборы в конгресс сша