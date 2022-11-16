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Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО - РИА Новости, 16.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО - РИА Новости, 16.11.2022
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:35
2022-11-16T17:35
калужская область
калужская область
владислав шапша
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона.Сообщается, что правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО), который по поручению Минприроды России создает комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Её цель – повышение эффективности управления природопользованием и обеспечение экологической безопасности в стране."Наши данные с малогабаритных станций мониторинга атмосферного воздуха вошли в комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Сейчас к этой системе подключены 16 субъектов, до 2030 года — вся Россия. Доступ к ней получат граждане и юридические лица", - цитирует пресс-служба областного правительства главу регионального минприроды Владимира Жипу.По данным правительства Калужской области, в регионе по поручению губернатора Владислава Шапши более года работают 16 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Они установлены в наиболее урбанизированных районах области. Любой желающий может узнать результаты исследований в режиме онлайн на платформе экологического мониторинга."Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в нашем регионе в числе наименьших по ЦФО. Однако это не повод успокаиваться. Мы здесь живем, и для каждого из нас важно, каким воздухом дышим мы, наши дети", - подчеркнул Владимир Жипа.
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html
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калужская область, владислав шапша, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
17:35 16.11.2022
 

Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО

© РИА Новости / Виталий Белоусовг. Калуга
г. Калуга - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
г. Калуга. Архивное фото
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона.
Сообщается, что правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО), который по поручению Минприроды России создает комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Её цель – повышение эффективности управления природопользованием и обеспечение экологической безопасности в стране.
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"Наши данные с малогабаритных станций мониторинга атмосферного воздуха вошли в комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Сейчас к этой системе подключены 16 субъектов, до 2030 года — вся Россия. Доступ к ней получат граждане и юридические лица", - цитирует пресс-служба областного правительства главу регионального минприроды Владимира Жипу.
По данным правительства Калужской области, в регионе по поручению губернатора Владислава Шапши более года работают 16 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Они установлены в наиболее урбанизированных районах области. Любой желающий может узнать результаты исследований в режиме онлайн на платформе экологического мониторинга.
"Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в нашем регионе в числе наименьших по ЦФО. Однако это не повод успокаиваться. Мы здесь живем, и для каждого из нас важно, каким воздухом дышим мы, наши дети", - подчеркнул Владимир Жипа.
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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