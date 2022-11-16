https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html

Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО

Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО - РИА Новости, 16.11.2022

Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:35

2022-11-16T17:35

2022-11-16T17:35

калужская область

калужская область

владислав шапша

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона.Сообщается, что правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО), который по поручению Минприроды России создает комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Её цель – повышение эффективности управления природопользованием и обеспечение экологической безопасности в стране."Наши данные с малогабаритных станций мониторинга атмосферного воздуха вошли в комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Сейчас к этой системе подключены 16 субъектов, до 2030 года — вся Россия. Доступ к ней получат граждане и юридические лица", - цитирует пресс-служба областного правительства главу регионального минприроды Владимира Жипу.По данным правительства Калужской области, в регионе по поручению губернатора Владислава Шапши более года работают 16 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Они установлены в наиболее урбанизированных районах области. Любой желающий может узнать результаты исследований в режиме онлайн на платформе экологического мониторинга."Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в нашем регионе в числе наименьших по ЦФО. Однако это не повод успокаиваться. Мы здесь живем, и для каждого из нас важно, каким воздухом дышим мы, наши дети", - подчеркнул Владимир Жипа.

https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html

https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html

калужская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, владислав шапша, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)