https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО - РИА Новости, 16.11.2022
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:35
2022-11-16T17:35
2022-11-16T17:35
калужская область
калужская область
владислав шапша
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589094791_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ccf34b7772c784bcf0a85e16586cdcd8.jpg
КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области в числе наименьших по ЦФО, сообщает правительство региона.Сообщается, что правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО), который по поручению Минприроды России создает комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Её цель – повышение эффективности управления природопользованием и обеспечение экологической безопасности в стране."Наши данные с малогабаритных станций мониторинга атмосферного воздуха вошли в комплексную систему мониторинга состояния окружающей среды. Сейчас к этой системе подключены 16 субъектов, до 2030 года — вся Россия. Доступ к ней получат граждане и юридические лица", - цитирует пресс-служба областного правительства главу регионального минприроды Владимира Жипу.По данным правительства Калужской области, в регионе по поручению губернатора Владислава Шапши более года работают 16 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Они установлены в наиболее урбанизированных районах области. Любой желающий может узнать результаты исследований в режиме онлайн на платформе экологического мониторинга."Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в нашем регионе в числе наименьших по ЦФО. Однако это не повод успокаиваться. Мы здесь живем, и для каждого из нас важно, каким воздухом дышим мы, наши дети", - подчеркнул Владимир Жипа.
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589094791_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_ba71e36bff535d274e19e17081febce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)