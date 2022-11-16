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Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:03
2022-11-16T01:03
2022-11-16T01:03
специальная военная операция на украине
волноваха
сша
донецкая народная республика
сцкк
bae systems
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:45 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220606/dnr-1793470563.html
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сша
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волноваха, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, США, Донецкая Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе