https://ria.ru/20221116/volnovakha-1831794620.html

Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:03

2022-11-16T01:03

2022-11-16T01:03

специальная военная операция на украине

волноваха

сша

донецкая народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:45 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220606/dnr-1793470563.html

волноваха

сша

донецкая народная республика

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волноваха, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin