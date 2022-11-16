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Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/volnovakha-1831794620.html
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:03
2022-11-16T01:03
специальная военная операция на украине
волноваха
сша
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:45 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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волноваха, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, США, Донецкая Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
01:03 16.11.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:45 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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6 июня, 14:19Специальная военная операция на Украине
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаСШАДонецкая Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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