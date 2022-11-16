https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html

Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой

Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой - РИА Новости, 16.11.2022

Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:51

2022-11-16T18:51

2022-11-16T18:51

денис пушилин

дон

донецкая народная республика

россия

марат хуснуллин

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой.Пушилин заявил, что соответствующее решение было принято в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html

дон

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денис пушилин, дон, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин