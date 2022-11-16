https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой - РИА Новости, 16.11.2022
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:51
2022-11-16T18:51
2022-11-16T18:51
денис пушилин
дон
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/37/1500763739_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_8f13e7935ba689abcdd33dfaa7c10643.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой.Пушилин заявил, что соответствующее решение было принято в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html
дон
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/37/1500763739_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0a629f4830f5ccf0217cce81e0ce0678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, дон, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Денис Пушилин, Дон, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой