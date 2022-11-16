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Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой - РИА Новости, 16.11.2022
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Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой - РИА Новости, 16.11.2022
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:51
2022-11-16T18:51
денис пушилин
дон
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой.Пушилин заявил, что соответствующее решение было принято в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
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денис пушилин, дон, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Денис Пушилин, Дон, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
18:51 16.11.2022
 
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой

Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРека Дон
Река Дон - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Река Дон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о решении построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой.
"Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон. Несмотря на то что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин заявил, что соответствующее решение было принято в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
Макеевка - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:53
Чувашия поможет восстановить Макеевский машиностроительный завод в ДНР
 
Денис ПушилинДонДонецкая Народная РеспубликаРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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