https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826060.html
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20
Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:32
2022-11-16T09:32
2022-11-16T09:32
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индонезия
украина
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на декларацию."Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине, но были и другие взгляды", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии, который проходит на острове Бали 15-16 ноября.Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.
https://ria.ru/20221115/modi-1831505433.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/g20-1831818091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Украина, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20
Рейтер: большинство лидеров G20 осудили конфликт на Украине, но были другие и взгляды