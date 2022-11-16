https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826060.html

СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20

СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20

Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:32

2022-11-16T09:32

2022-11-16T09:32

в мире

индонезия

украина

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на декларацию."Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине, но были и другие взгляды", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии, который проходит на острове Бали 15-16 ноября.Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.

https://ria.ru/20221115/modi-1831505433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/g20-1831818091.html

индонезия

украина

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20