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СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20
Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:32
2022-11-16T09:32
в мире
индонезия
украина
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на декларацию."Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине, но были и другие взгляды", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии, который проходит на острове Бали 15-16 ноября.Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.
https://ria.ru/20221115/modi-1831505433.html
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индонезия
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в мире, индонезия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Украина, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
09:32 16.11.2022
 
СМИ рассказали о согласовании пункта по Украине декларации саммита G20

Рейтер: большинство лидеров G20 осудили конфликт на Украине, но были другие и взгляды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкСаммит G20 на Бали
Саммит G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Саммит G20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Большинство лидеров G20 по итогам саммита в Индонезии решительно осудили конфликт на Украине, но были и другие взгляды, передает агентство Рейтер со ссылкой на декларацию.
"Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине, но были и другие взгляды", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине
Ранее сообщалось, что лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии, который проходит на острове Бали 15-16 ноября.
Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:58В мире
СМИ: лидеры G20 одобрили итоговую декларацию саммита
 
В миреИндонезияУкраинаБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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