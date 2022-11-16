Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/udobreniya-1831911553.html
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку - РИА Новости, 16.11.2022
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:28
2022-11-16T13:53
африка
в мире
экономика
эммануэль макрон
владимир путин
василий небензя
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в ближайшие недели."Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в среду.Страны G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют "два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", подчеркнули "важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
https://ria.ru/20221116/udobreniya-1831820144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/udobreniya-1831461304.html
африка
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, в мире, экономика, эммануэль макрон, владимир путин, василий небензя, европа, россия, большая двадцатка, оон
Африка, В мире, Экономика, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Василий Небензя, Европа, Россия, Большая двадцатка, ООН
13:28 16.11.2022 (обновлено: 13:53 16.11.2022)
 
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку

Макрон заявил, что поставки российских удобрений в Африку начнутся в ближайшие недели

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в ближайшие недели.
"Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в среду.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:05
Эрдоган планирует обсудить с Путиным транспортировку удобрений
Страны G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют "два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", подчеркнули "важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:39В мире
США и ЕС поддержали закупку удобрений из РФ для борьбы с голодом в мире
 
АфрикаВ миреЭкономикаЭммануэль МакронВладимир ПутинВасилий НебензяЕвропаРоссияБольшая двадцаткаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала