13:28 16.11.2022 (обновлено: 13:53 16.11.2022)
Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку
Макрон заявил, что поставки российских удобрений в Африку начнутся в ближайшие недели
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в ближайшие недели.
"Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в среду.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.