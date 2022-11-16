https://ria.ru/20221116/udobreniya-1831911553.html

Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку

Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку - РИА Новости, 16.11.2022

Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:28

2022-11-16T13:28

2022-11-16T13:53

африка

в мире

экономика

эммануэль макрон

владимир путин

василий небензя

европа

россия

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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан и что поставки должны начаться в ближайшие недели."Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в среду.Страны G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют "два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", подчеркнули "важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

https://ria.ru/20221116/udobreniya-1831820144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/udobreniya-1831461304.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, в мире, экономика, эммануэль макрон, владимир путин, василий небензя, европа, россия, большая двадцатка, оон