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Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 16.11.2022
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Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 16.11.2022
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:18
2022-11-16T15:18
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу об убийстве пьяного соседа, сообщила РИА Новости зампред столичной ОНК Ольга Дружинина.Уголовное дело против хирурга, доктора медицинских наук расследуется с 2018-го: по версии следствия, 29 декабря того года Богданов якобы задушил по лестничной клетке пьяного соседа, который устроил в подъезде перепалку.По версии же адвоката Богданова Игоря Рябенкова, озвученной РИА Новости, его подзащитный не убивал дебошира, а причина смерти в другом - смотря как интерпретировать экспертизу.Как рассказал адвокат, вечером злополучного дня Богданов с семьей собирались ужинать, но вдруг в дверь кто-то позвонил. Супруга хирурга, открыв дверь, увидела на пороге пьяного соседа и его мать. В какой-то момент дебошир ударил сына женщины по лицу - начался конфликт, на крики в подъезд вышел и глава семьи.Там Богданов с сыном скрутили на полу пьяного соседа и вызвали "скорую" с полицией. Но врачи, приехавшие раньше полиции, отказались подходить к дебоширу без правоохранителей. Спустя время мужчину все-таки забрали полицейские с медиками, но через 20 минут в дверь к Богданову снова позвонили - сосед умер.Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", но позже переквалифицировали на более тяжкую 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, Богданов в ходе ссоры задушил мужчину, и тот погиб на месте. В итоге причина смерти, согласно экспертизе, - механическая асфиксия.При этом, по результатам независимой экспертизы, заявляет защита, у погибшего не было повреждений щитовидной железы, подъязычных костей или разрыва крупных сосудов, которые бы свидетельствовали об удушении. Поэтому обнаруженные на теле погибшего отметины, по словам адвоката, могли указывать в том числе на острую сердечную недостаточность.Кроме того, соседи Богданова также утверждали на суде, что пьяный сосед был жив, когда его скрутили на полу, - кричал и вырывался, заявляет защита.В результате в августе 2020 года присяжные оправдали профессора, сочтя, что его вина в смерти пьяного соседа не доказана. Позже оправдательный приговор отменили, но присяжные и во второй раз оправдали хирурга.Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20200220/1564976617.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
15:18 16.11.2022
 
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Профессору МГМСУ Богданову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве соседа

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу об убийстве пьяного соседа, сообщила РИА Новости зампред столичной ОНК Ольга Дружинина.
Уголовное дело против хирурга, доктора медицинских наук расследуется с 2018-го: по версии следствия, 29 декабря того года Богданов якобы задушил по лестничной клетке пьяного соседа, который устроил в подъезде перепалку.
Дмитрий Богданов - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
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По версии же адвоката Богданова Игоря Рябенкова, озвученной РИА Новости, его подзащитный не убивал дебошира, а причина смерти в другом - смотря как интерпретировать экспертизу.
Как рассказал адвокат, вечером злополучного дня Богданов с семьей собирались ужинать, но вдруг в дверь кто-то позвонил. Супруга хирурга, открыв дверь, увидела на пороге пьяного соседа и его мать. В какой-то момент дебошир ударил сына женщины по лицу - начался конфликт, на крики в подъезд вышел и глава семьи.
Там Богданов с сыном скрутили на полу пьяного соседа и вызвали "скорую" с полицией. Но врачи, приехавшие раньше полиции, отказались подходить к дебоширу без правоохранителей. Спустя время мужчину все-таки забрали полицейские с медиками, но через 20 минут в дверь к Богданову снова позвонили - сосед умер.
Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", но позже переквалифицировали на более тяжкую 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, Богданов в ходе ссоры задушил мужчину, и тот погиб на месте. В итоге причина смерти, согласно экспертизе, - механическая асфиксия.
При этом, по результатам независимой экспертизы, заявляет защита, у погибшего не было повреждений щитовидной железы, подъязычных костей или разрыва крупных сосудов, которые бы свидетельствовали об удушении. Поэтому обнаруженные на теле погибшего отметины, по словам адвоката, могли указывать в том числе на острую сердечную недостаточность.
Кроме того, соседи Богданова также утверждали на суде, что пьяный сосед был жив, когда его скрутили на полу, - кричал и вырывался, заявляет защита.
В результате в августе 2020 года присяжные оправдали профессора, сочтя, что его вина в смерти пьяного соседа не доказана. Позже оправдательный приговор отменили, но присяжные и во второй раз оправдали хирурга.
"В понедельник Мосгорсуд отменил оправдательный приговор во второй раз. Дело прошло уже два круга - присяжные оправдали, вышестоящая инстанция отменила. Нам непонятно, что это: поиск правосудия или нежелание системы остановиться на оправдательном приговоре?" - сказала Дружинина.
Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.
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