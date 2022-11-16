https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831951394.html

Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 16.11.2022

Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу об убийстве пьяного соседа, сообщила РИА Новости зампред столичной ОНК Ольга Дружинина.Уголовное дело против хирурга, доктора медицинских наук расследуется с 2018-го: по версии следствия, 29 декабря того года Богданов якобы задушил по лестничной клетке пьяного соседа, который устроил в подъезде перепалку.По версии же адвоката Богданова Игоря Рябенкова, озвученной РИА Новости, его подзащитный не убивал дебошира, а причина смерти в другом - смотря как интерпретировать экспертизу.Как рассказал адвокат, вечером злополучного дня Богданов с семьей собирались ужинать, но вдруг в дверь кто-то позвонил. Супруга хирурга, открыв дверь, увидела на пороге пьяного соседа и его мать. В какой-то момент дебошир ударил сына женщины по лицу - начался конфликт, на крики в подъезд вышел и глава семьи.Там Богданов с сыном скрутили на полу пьяного соседа и вызвали "скорую" с полицией. Но врачи, приехавшие раньше полиции, отказались подходить к дебоширу без правоохранителей. Спустя время мужчину все-таки забрали полицейские с медиками, но через 20 минут в дверь к Богданову снова позвонили - сосед умер.Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", но позже переквалифицировали на более тяжкую 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, Богданов в ходе ссоры задушил мужчину, и тот погиб на месте. В итоге причина смерти, согласно экспертизе, - механическая асфиксия.При этом, по результатам независимой экспертизы, заявляет защита, у погибшего не было повреждений щитовидной железы, подъязычных костей или разрыва крупных сосудов, которые бы свидетельствовали об удушении. Поэтому обнаруженные на теле погибшего отметины, по словам адвоката, могли указывать в том числе на острую сердечную недостаточность.Кроме того, соседи Богданова также утверждали на суде, что пьяный сосед был жив, когда его скрутили на полу, - кричал и вырывался, заявляет защита.В результате в августе 2020 года присяжные оправдали профессора, сочтя, что его вина в смерти пьяного соседа не доказана. Позже оправдательный приговор отменили, но присяжные и во второй раз оправдали хирурга.Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20200220/1564976617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570262467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московский городской суд