https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831951394.html
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 16.11.2022
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:18
2022-11-16T15:18
2022-11-16T15:18
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу об убийстве пьяного соседа, сообщила РИА Новости зампред столичной ОНК Ольга Дружинина.Уголовное дело против хирурга, доктора медицинских наук расследуется с 2018-го: по версии следствия, 29 декабря того года Богданов якобы задушил по лестничной клетке пьяного соседа, который устроил в подъезде перепалку.По версии же адвоката Богданова Игоря Рябенкова, озвученной РИА Новости, его подзащитный не убивал дебошира, а причина смерти в другом - смотря как интерпретировать экспертизу.Как рассказал адвокат, вечером злополучного дня Богданов с семьей собирались ужинать, но вдруг в дверь кто-то позвонил. Супруга хирурга, открыв дверь, увидела на пороге пьяного соседа и его мать. В какой-то момент дебошир ударил сына женщины по лицу - начался конфликт, на крики в подъезд вышел и глава семьи.Там Богданов с сыном скрутили на полу пьяного соседа и вызвали "скорую" с полицией. Но врачи, приехавшие раньше полиции, отказались подходить к дебоширу без правоохранителей. Спустя время мужчину все-таки забрали полицейские с медиками, но через 20 минут в дверь к Богданову снова позвонили - сосед умер.Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", но позже переквалифицировали на более тяжкую 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, Богданов в ходе ссоры задушил мужчину, и тот погиб на месте. В итоге причина смерти, согласно экспертизе, - механическая асфиксия.При этом, по результатам независимой экспертизы, заявляет защита, у погибшего не было повреждений щитовидной железы, подъязычных костей или разрыва крупных сосудов, которые бы свидетельствовали об удушении. Поэтому обнаруженные на теле погибшего отметины, по словам адвоката, могли указывать в том числе на острую сердечную недостаточность.Кроме того, соседи Богданова также утверждали на суде, что пьяный сосед был жив, когда его скрутили на полу, - кричал и вырывался, заявляет защита.В результате в августе 2020 года присяжные оправдали профессора, сочтя, что его вина в смерти пьяного соседа не доказана. Позже оправдательный приговор отменили, но присяжные и во второй раз оправдали хирурга.Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20200220/1564976617.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570262467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Профессору МГМСУ отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Профессору МГМСУ Богданову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве соседа
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во второй раз отменил оправдательный приговор профессору Московского государственного медико-стоматологического университета Дмитрию Богданову по делу об убийстве пьяного соседа, сообщила РИА Новости зампред столичной ОНК Ольга Дружинина.
Уголовное дело против хирурга, доктора медицинских наук расследуется с 2018-го: по версии следствия, 29 декабря того года Богданов якобы задушил по лестничной клетке пьяного соседа, который устроил в подъезде перепалку.
По версии же адвоката Богданова Игоря Рябенкова, озвученной РИА Новости, его подзащитный не убивал дебошира, а причина смерти в другом - смотря как интерпретировать экспертизу.
Как рассказал адвокат, вечером злополучного дня Богданов с семьей собирались ужинать, но вдруг в дверь кто-то позвонил. Супруга хирурга, открыв дверь, увидела на пороге пьяного соседа и его мать. В какой-то момент дебошир ударил сына женщины по лицу - начался конфликт, на крики в подъезд вышел и глава семьи.
Там Богданов с сыном скрутили на полу пьяного соседа и вызвали "скорую" с полицией. Но врачи, приехавшие раньше полиции, отказались подходить к дебоширу без правоохранителей. Спустя время мужчину все-таки забрали полицейские с медиками, но через 20 минут в дверь к Богданову снова позвонили - сосед умер.
Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ
"Причинение смерти по неосторожности", но позже переквалифицировали на более тяжкую 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, Богданов в ходе ссоры задушил мужчину, и тот погиб на месте. В итоге причина смерти, согласно экспертизе, - механическая асфиксия.
При этом, по результатам независимой экспертизы, заявляет защита, у погибшего не было повреждений щитовидной железы, подъязычных костей или разрыва крупных сосудов, которые бы свидетельствовали об удушении. Поэтому обнаруженные на теле погибшего отметины, по словам адвоката, могли указывать в том числе на острую сердечную недостаточность.
Кроме того, соседи Богданова также утверждали на суде, что пьяный сосед был жив, когда его скрутили на полу, - кричал и вырывался, заявляет защита.
В результате в августе 2020 года присяжные оправдали профессора, сочтя, что его вина в смерти пьяного соседа не доказана. Позже оправдательный приговор отменили, но присяжные и во второй раз оправдали хирурга.
"В понедельник Мосгорсуд отменил оправдательный приговор во второй раз. Дело прошло уже два круга - присяжные оправдали, вышестоящая инстанция отменила. Нам непонятно, что это: поиск правосудия или нежелание системы остановиться на оправдательном приговоре?" - сказала Дружинина.
Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.