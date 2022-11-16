Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк
Историк Перинчек: выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Совершенно ясно, что за терактом в Стамбуле стоят США, и Вашингтон открыто поддерживает террористическую организацию PПK. Там распределяется бюджет для РПК, решения по которому принимаются в собственном сенате. Нет никаких сомнений в том, что США обучили этих террористов. США угрожают Турции в Восточном Средиземноморье и хотят сломить сопротивление Турции здесь с помощью таких террористических актов", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил о последнем решении Организации тюркских государств, в котором Турецкая Республика Северного Кипра была принята в эту организацию в качестве государства-наблюдателя.
"Это элемент, который может изменить баланс в Восточном Средиземноморье, что доставляет Вашингтону большие неудобства. США испытывают дискомфорт от турецко-российских экономических, политических и энергетических отношений. Несоблюдение Турцией санкций, наложенных на Россию, и тот факт, что экономические отношения Турции с Россией получили гораздо больший импульс, представляет собой большую угрозу для планов США в регионе", - подчеркнул Перинчек.
Историк считает, что Анкара должна дать серьезные ответы на эти теракты.
"Турция не может устранить эти угрозы против себя, оставаясь в системе НАТО. В этом отношении выход Турции из НАТО является актуальным вопросом и связан с безопасностью Турции", - считает Перинчек.