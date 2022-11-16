https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831814340.html

Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк

Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк - РИА Новости, 16.11.2022

Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк

Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:32

2022-11-16T08:32

2022-11-16T08:32

в мире

сулейман сойлу

турция

сша

стамбул

нато

взрыв в стамбуле

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Совершенно ясно, что за терактом в Стамбуле стоят США, и Вашингтон открыто поддерживает террористическую организацию PПK. Там распределяется бюджет для РПК, решения по которому принимаются в собственном сенате. Нет никаких сомнений в том, что США обучили этих террористов. США угрожают Турции в Восточном Средиземноморье и хотят сломить сопротивление Турции здесь с помощью таких террористических актов", - подчеркнул эксперт.Он напомнил о последнем решении Организации тюркских государств, в котором Турецкая Республика Северного Кипра была принята в эту организацию в качестве государства-наблюдателя."Это элемент, который может изменить баланс в Восточном Средиземноморье, что доставляет Вашингтону большие неудобства. США испытывают дискомфорт от турецко-российских экономических, политических и энергетических отношений. Несоблюдение Турцией санкций, наложенных на Россию, и тот факт, что экономические отношения Турции с Россией получили гораздо больший импульс, представляет собой большую угрозу для планов США в регионе", - подчеркнул Перинчек.Историк считает, что Анкара должна дать серьезные ответы на эти теракты."Турция не может устранить эти угрозы против себя, оставаясь в системе НАТО. В этом отношении выход Турции из НАТО является актуальным вопросом и связан с безопасностью Турции", - считает Перинчек.

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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стамбул

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сулейман сойлу, турция, сша, стамбул, нато, взрыв в стамбуле