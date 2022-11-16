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Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк - РИА Новости, 16.11.2022
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Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк
Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк - РИА Новости, 16.11.2022
Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк
Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:32
2022-11-16T08:32
в мире
сулейман сойлу
турция
сша
стамбул
нато
взрыв в стамбуле
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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Совершенно ясно, что за терактом в Стамбуле стоят США, и Вашингтон открыто поддерживает террористическую организацию PПK. Там распределяется бюджет для РПК, решения по которому принимаются в собственном сенате. Нет никаких сомнений в том, что США обучили этих террористов. США угрожают Турции в Восточном Средиземноморье и хотят сломить сопротивление Турции здесь с помощью таких террористических актов", - подчеркнул эксперт.Он напомнил о последнем решении Организации тюркских государств, в котором Турецкая Республика Северного Кипра была принята в эту организацию в качестве государства-наблюдателя."Это элемент, который может изменить баланс в Восточном Средиземноморье, что доставляет Вашингтону большие неудобства. США испытывают дискомфорт от турецко-российских экономических, политических и энергетических отношений. Несоблюдение Турцией санкций, наложенных на Россию, и тот факт, что экономические отношения Турции с Россией получили гораздо больший импульс, представляет собой большую угрозу для планов США в регионе", - подчеркнул Перинчек.Историк считает, что Анкара должна дать серьезные ответы на эти теракты."Турция не может устранить эти угрозы против себя, оставаясь в системе НАТО. В этом отношении выход Турции из НАТО является актуальным вопросом и связан с безопасностью Турции", - считает Перинчек.
https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html
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в мире, сулейман сойлу, турция, сша, стамбул, нато, взрыв в стамбуле
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, США, Стамбул, НАТО, Взрыв в Стамбуле
08:32 16.11.2022
 
Выход Турции из НАТО становится актуальным, считает историк

Историк Перинчек: выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Выход Турции из НАТО становится актуальным в свете теракта в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Совершенно ясно, что за терактом в Стамбуле стоят США, и Вашингтон открыто поддерживает террористическую организацию PПK. Там распределяется бюджет для РПК, решения по которому принимаются в собственном сенате. Нет никаких сомнений в том, что США обучили этих террористов. США угрожают Турции в Восточном Средиземноморье и хотят сломить сопротивление Турции здесь с помощью таких террористических актов", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил о последнем решении Организации тюркских государств, в котором Турецкая Республика Северного Кипра была принята в эту организацию в качестве государства-наблюдателя.
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"Это элемент, который может изменить баланс в Восточном Средиземноморье, что доставляет Вашингтону большие неудобства. США испытывают дискомфорт от турецко-российских экономических, политических и энергетических отношений. Несоблюдение Турцией санкций, наложенных на Россию, и тот факт, что экономические отношения Турции с Россией получили гораздо больший импульс, представляет собой большую угрозу для планов США в регионе", - подчеркнул Перинчек.
Историк считает, что Анкара должна дать серьезные ответы на эти теракты.
"Турция не может устранить эти угрозы против себя, оставаясь в системе НАТО. В этом отношении выход Турции из НАТО является актуальным вопросом и связан с безопасностью Турции", - считает Перинчек.
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В миреСулейман СойлуТурцияСШАСтамбулНАТОВзрыв в Стамбуле
 
 
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