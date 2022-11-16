https://ria.ru/20221116/terpimost-1831355172.html

Международный день, посвященный терпимости

Международный день, посвященный терпимости - РИА Новости, 16.11.2022

Международный день, посвященный терпимости

Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблей ООН от 12 декабря 1996... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:18

2022-11-16T03:18

2022-11-16T03:18

справки

генеральная ассамблея оон

россия

сша

канада

юнеско

европейская комиссия против расизма и нетерпимости

женевская конференция оон по расизму

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Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблей ООН от 12 декабря 1996 года. Это решение было принято в связи с проведением в 1995 году Года ООН, посвященного терпимости (провозглашен Генассамблеей в 1993 году). 16 ноября 1995 года страны-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в продолжение мероприятий Года.В этот день международное сообщество ежегодно проводит соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии.Декларация определяет терпимость не только как моральный долг, но и как политическую и правовую потребность отдельных людей, групп и государств. Она призывает государства, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.Акты нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации происходят по отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах.Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Оно начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других. Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН, а также Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное пренебрежение к человеческой жизни.Конституция Российской Федерации также закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения (статья 19), свободу определения национальной принадлежности (статья 26), гарантию свободы совести и вероисповедания (статья 28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (статья 29). Уголовному преследованию подлежат дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности (статья 136 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным признакам (статья 282 УК РФ), геноцид (статья 357 УК РФ). Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. е ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и др.). За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню, посвященному терпимости, приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она вручается учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия.Лауреаты получают вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи. В 2018 году премия была вручена режиссеру Манон Барбо (Канада) за многочисленные мероприятия, проводимые для коренных народов, а также НПО "Инициатива сосуществования" (Кения) за борьбу с негативными культурными обычаями и стереотипами, основанными на гендерном факторе.В 2020 году лауреатом премии стал Центр по урегулированию конфликтов (Centre Résolution Conflits) из Демократической Республики Конго "в знак признания его работы по защите прав человека, неустанной приверженности делу спасения детей-солдат из групп ополченцев, а также за их реабилитацию и реинтеграцию в их родные общины".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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канада

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, генеральная ассамблея оон, россия, сша, канада, юнеско, европейская комиссия против расизма и нетерпимости, женевская конференция оон по расизму