Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле
Глава Турции Эрдоган: организаторам теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Это подлое нападение еще раз показало кровавое и уродливое лицо терроризма. Те, кто поддерживает террористическую организацию, являются соучастниками каждой пролитой крови. Неважно, за чьей спиной прячутся террористы, им не удастся избежать ожидающей их участи", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на полях G-20 на Бали.
Эрдоган также поблагодарил всех партнеров Турции за соболезнования и пожелал их искренней поддержки по борьбе с терроризмом.