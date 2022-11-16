Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:53
2022-11-16T08:53
взрыв в центре стамбула
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_72cd12061683dbdc2e47156a16f07bf3.jpg
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Это подлое нападение еще раз показало кровавое и уродливое лицо терроризма. Те, кто поддерживает террористическую организацию, являются соучастниками каждой пролитой крови. Неважно, за чьей спиной прячутся террористы, им не удастся избежать ожидающей их участи", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на полях G-20 на Бали.Эрдоган также поблагодарил всех партнеров Турции за соболезнования и пожелал их искренней поддержки по борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_292f7d0c90ae4b40f61f1f23218fc95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв в центре стамбула , в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
Взрыв в центре Стамбула , В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
08:53 16.11.2022
 
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле

Глава Турции Эрдоган: организаторам теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Это подлое нападение еще раз показало кровавое и уродливое лицо терроризма. Те, кто поддерживает террористическую организацию, являются соучастниками каждой пролитой крови. Неважно, за чьей спиной прячутся террористы, им не удастся избежать ожидающей их участи", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на полях G-20 на Бали.
Эрдоган также поблагодарил всех партнеров Турции за соболезнования и пожелал их искренней поддержки по борьбе с терроризмом.
Люди убегают из района туристической улицы Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
США готовятся взорвать Турцию
 
Взрыв в центре СтамбулаВ миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала