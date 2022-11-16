https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html

Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле

Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022

Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:53

2022-11-16T08:53

2022-11-16T08:53

взрыв в центре стамбула

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле не удастся избежать горькой участи.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Это подлое нападение еще раз показало кровавое и уродливое лицо терроризма. Те, кто поддерживает террористическую организацию, являются соучастниками каждой пролитой крови. Неважно, за чьей спиной прячутся террористы, им не удастся избежать ожидающей их участи", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на полях G-20 на Бали.Эрдоган также поблагодарил всех партнеров Турции за соболезнования и пожелал их искренней поддержки по борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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Влада Копылова

взрыв в центре стамбула , в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган