https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 16.11.2022
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию
Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:28
2022-11-16T19:28
2022-11-16T19:28
калужская область
владимир попов
калужская область
россия
общество
наука
технологии
нпо имени с. а. лавочкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов."Калужская область — в Топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов России", - цитирует Попова пресс-служба областного правительства.По данным Минобрнауки РФ, Калужская область заняла 12-е место.Попов отметил, что российские регионы оцениваются по 33 критериям в трех блоках. Первый - это работа органов власти по научно-технологическому развитию. "В Калужской области эффективно развивается инфраструктура в сферах био- и ядерных технологий, фармацевтики, радиомедицины, производства новых материалов и IT", - подчеркнул замгубернатора.Второй блок – это среда для ведения наукоемкого бизнеса. По словам Попова, в Калужской области эти задачи выполняют ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий", бизнес-инкубаторы, технопарк в сфере высоких технологий, Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.Третий блок - среда для работы исследователей. В Калужской области успешно работают более 20 научных организаций: ОНПП "Технология", ФЭИ имени А.И. Лейпунского, НИФХИ имени Л.Я. Карпова, НПО имени С.А. Лавочкина, НПО "Тайфун" и другие."Высокий результат рейтинга показывает — Калужская область вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Безусловно, будем продолжать работу в этом направлении", - цитирует Владимира Попова пресс-служба областного правительства.Рейтинг сформирован по поручению президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета и совета при президенте России по науке и образованию. Основная цель рейтинга — повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Методика разработана Минобрнауки и Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами.
https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html
https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир попов, калужская область, россия, общество, наука, технологии, нпо имени с. а. лавочкина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Калужская область, Владимир Попов, Калужская область, Россия, Общество, Наука, Технологии, НПО имени С. А. Лавочкина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию
Калужская область заняла 12-е место в списке лидеров по научно-технологическому развитию
КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.
"Калужская область — в Топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов России", - цитирует Попова пресс-служба областного правительства.
По данным Минобрнауки РФ, Калужская область заняла 12-е место.
Попов отметил, что российские регионы оцениваются по 33 критериям в трех блоках. Первый - это работа органов власти по научно-технологическому развитию. "В Калужской области эффективно развивается инфраструктура в сферах био- и ядерных технологий, фармацевтики, радиомедицины, производства новых материалов и IT", - подчеркнул замгубернатора.
Второй блок – это среда для ведения наукоемкого бизнеса. По словам Попова, в Калужской области эти задачи выполняют ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий", бизнес-инкубаторы, технопарк в сфере высоких технологий, Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.
Третий блок - среда для работы исследователей. В Калужской области успешно работают более 20 научных организаций: ОНПП "Технология", ФЭИ имени А.И. Лейпунского, НИФХИ имени Л.Я. Карпова, НПО имени С.А. Лавочкина
, НПО "Тайфун" и другие.
"Высокий результат рейтинга показывает — Калужская область вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Безусловно, будем продолжать работу в этом направлении", - цитирует Владимира Попова пресс-служба областного правительства.
Рейтинг сформирован по поручению президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета и совета при президенте России по науке и образованию. Основная цель рейтинга — повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Методика разработана Минобрнауки и Минэкономразвития
РФ совместно с профильными ведомствами.