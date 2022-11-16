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Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 16.11.2022
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 16.11.2022
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию
Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:28
2022-11-16T19:28
калужская область
владимир попов
калужская область
россия
общество
наука
технологии
нпо имени с. а. лавочкина
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов."Калужская область — в Топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов России", - цитирует Попова пресс-служба областного правительства.По данным Минобрнауки РФ, Калужская область заняла 12-е место.Попов отметил, что российские регионы оцениваются по 33 критериям в трех блоках. Первый - это работа органов власти по научно-технологическому развитию. "В Калужской области эффективно развивается инфраструктура в сферах био- и ядерных технологий, фармацевтики, радиомедицины, производства новых материалов и IT", - подчеркнул замгубернатора.Второй блок – это среда для ведения наукоемкого бизнеса. По словам Попова, в Калужской области эти задачи выполняют ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий", бизнес-инкубаторы, технопарк в сфере высоких технологий, Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.Третий блок - среда для работы исследователей. В Калужской области успешно работают более 20 научных организаций: ОНПП "Технология", ФЭИ имени А.И. Лейпунского, НИФХИ имени Л.Я. Карпова, НПО имени С.А. Лавочкина, НПО "Тайфун" и другие."Высокий результат рейтинга показывает — Калужская область вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Безусловно, будем продолжать работу в этом направлении", - цитирует Владимира Попова пресс-служба областного правительства.Рейтинг сформирован по поручению президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета и совета при президенте России по науке и образованию. Основная цель рейтинга — повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Методика разработана Минобрнауки и Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами.
https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html
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владимир попов, калужская область, россия, общество, наука, технологии, нпо имени с. а. лавочкина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Калужская область, Владимир Попов, Калужская область, Россия, Общество, Наука, Технологии, НПО имени С. А. Лавочкина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
19:28 16.11.2022
 
Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию

Калужская область заняла 12-е место в списке лидеров по научно-технологическому развитию

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.
"Калужская область — в Топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов России", - цитирует Попова пресс-служба областного правительства.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В Калужской области запустили межпоселковый газопровод
По данным Минобрнауки РФ, Калужская область заняла 12-е место.
Попов отметил, что российские регионы оцениваются по 33 критериям в трех блоках. Первый - это работа органов власти по научно-технологическому развитию. "В Калужской области эффективно развивается инфраструктура в сферах био- и ядерных технологий, фармацевтики, радиомедицины, производства новых материалов и IT", - подчеркнул замгубернатора.
Второй блок – это среда для ведения наукоемкого бизнеса. По словам Попова, в Калужской области эти задачи выполняют ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий", бизнес-инкубаторы, технопарк в сфере высоких технологий, Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.
г. Калуга - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:35Калужская область
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Третий блок - среда для работы исследователей. В Калужской области успешно работают более 20 научных организаций: ОНПП "Технология", ФЭИ имени А.И. Лейпунского, НИФХИ имени Л.Я. Карпова, НПО имени С.А. Лавочкина, НПО "Тайфун" и другие.
"Высокий результат рейтинга показывает — Калужская область вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Безусловно, будем продолжать работу в этом направлении", - цитирует Владимира Попова пресс-служба областного правительства.
Рейтинг сформирован по поручению президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета и совета при президенте России по науке и образованию. Основная цель рейтинга — повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Методика разработана Минобрнауки и Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 12:52Калужская область
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Калужская областьВладимир ПоповКалужская областьРоссияОбществоНаукаТехнологииНПО имени С. А. ЛавочкинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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