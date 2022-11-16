https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html

Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию

Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 16.11.2022

Калужская область вошла в число лидеров по научно-технологическому развитию

Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:28

2022-11-16T19:28

2022-11-16T19:28

калужская область

владимир попов

калужская область

россия

общество

наука

технологии

нпо имени с. а. лавочкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg

КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в топ-15 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов."Калужская область — в Топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов России", - цитирует Попова пресс-служба областного правительства.По данным Минобрнауки РФ, Калужская область заняла 12-е место.Попов отметил, что российские регионы оцениваются по 33 критериям в трех блоках. Первый - это работа органов власти по научно-технологическому развитию. "В Калужской области эффективно развивается инфраструктура в сферах био- и ядерных технологий, фармацевтики, радиомедицины, производства новых материалов и IT", - подчеркнул замгубернатора.Второй блок – это среда для ведения наукоемкого бизнеса. По словам Попова, в Калужской области эти задачи выполняют ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий", бизнес-инкубаторы, технопарк в сфере высоких технологий, Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.Третий блок - среда для работы исследователей. В Калужской области успешно работают более 20 научных организаций: ОНПП "Технология", ФЭИ имени А.И. Лейпунского, НИФХИ имени Л.Я. Карпова, НПО имени С.А. Лавочкина, НПО "Тайфун" и другие."Высокий результат рейтинга показывает — Калужская область вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Безусловно, будем продолжать работу в этом направлении", - цитирует Владимира Попова пресс-служба областного правительства.Рейтинг сформирован по поручению президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета и совета при президенте России по науке и образованию. Основная цель рейтинга — повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Методика разработана Минобрнауки и Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами.

https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html

https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html

https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир попов, калужская область, россия, общество, наука, технологии, нпо имени с. а. лавочкина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)