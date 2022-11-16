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Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития - РИА Новости, 16.11.2022
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https://ria.ru/20221116/tatarstan-1831889096.html
Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития
Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития - РИА Новости, 16.11.2022
Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития
Татарстан вошел в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:35
2022-11-16T12:35
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Татарстан вошел в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба главы республики.Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в совместном заседании комиссий по научно-технологическому развитию и Госсовета по науке, которое провели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников."В рамках мероприятия впервые представлен Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 год. Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга", - говорится в сообщении.Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Татарстан занял пятую строчку. В топ-10 также вошли Башкирия, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.Более 30 показателей рейтинга сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.Минниханов отметил, что Татарстан сегодня вносит весомый вклад в динамику научно-технологического развития страны. На территории республики в рамках национального проекта "Наука и университеты" созданы научный центр мирового уровня, а также специализированные учебно-научные и инжиниринговые центры. Происходит интенсивное обновление приборной базы и кадрового потенциала сектора исследований и разработок. Сформирована сеть молодежных научных лабораторий. Углубляются кооперационные связи предприятий с вузами и научными учреждениями."На первый план сегодня выходит задача по восстановлению технологического суверенитета нашей страны. Перспективы дальнейшего развития научного комплекса Татарстана в значительной мере ориентированы на решение данной задачи", - сказал глава республики.
https://ria.ru/20221115/tatarstan-1831777597.html
https://ria.ru/20221111/bolnitsa-1830703670.html
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
12:35 16.11.2022
 
Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития

Татарстан вошел в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДевушка в Казанском кремле
Девушка в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в Казанском кремле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Татарстан вошел в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в совместном заседании комиссий по научно-технологическому развитию и Госсовета по науке, которое провели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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"В рамках мероприятия впервые представлен Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 год. Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга", - говорится в сообщении.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Татарстан занял пятую строчку. В топ-10 также вошли Башкирия, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.
Более 30 показателей рейтинга сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.
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Минниханов отметил, что Татарстан сегодня вносит весомый вклад в динамику научно-технологического развития страны. На территории республики в рамках национального проекта "Наука и университеты" созданы научный центр мирового уровня, а также специализированные учебно-научные и инжиниринговые центры. Происходит интенсивное обновление приборной базы и кадрового потенциала сектора исследований и разработок. Сформирована сеть молодежных научных лабораторий. Углубляются кооперационные связи предприятий с вузами и научными учреждениями.
"На первый план сегодня выходит задача по восстановлению технологического суверенитета нашей страны. Перспективы дальнейшего развития научного комплекса Татарстана в значительной мере ориентированы на решение данной задачи", - сказал глава республики.
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