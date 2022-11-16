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Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда
Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:01
2022-11-16T19:01
2022-11-16T19:01
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, в том числе в направлении населенных пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.
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в мире, сватово, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили по Сватово три снаряда