https://ria.ru/20221116/svatovo-1832042505.html

Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда

Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:01

2022-11-16T19:01

2022-11-16T19:01

специальная военная операция на украине

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сватово

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, в том числе в направлении населенных пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832002347.html

сватово

украина

луганская народная республика

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в мире, сватово, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика