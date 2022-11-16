00:33 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше
Столтенберг заявил в разговоре с президентом Дудой о консультациях с союзниками
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками.
"Поговорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей. НАТО следит за ситуацией, союзники проводят тесные консультации", - написал Столтенберг в Twitter.
Ранее чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что альянс в координации с польскими властями изучает сообщения об инциденте.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.