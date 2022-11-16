https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831792589.html

Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше

Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T00:33

2022-11-16T00:33

2022-11-16T03:47

в мире

йенс столтенберг

анджей дуда

алексей леонков

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украина

люблинское воеводство

министерство обороны сша

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками."Поговорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей. НАТО следит за ситуацией, союзники проводят тесные консультации", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что альянс в координации с польскими властями изучает сообщения об инциденте.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221115/rakety-1831789604.html

https://ria.ru/20221115/nato-1831789287.html

польша

украина

люблинское воеводство

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в мире, йенс столтенберг, анджей дуда, алексей леонков, польша, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше