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Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве - РИА Новости, 16.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве - РИА Новости, 16.11.2022
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:44
2022-11-16T19:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
сергей собянин
москва
биокад
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ранее в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стажеры смогут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.Современный фармацевтический комплекс "ПК-137" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и расположен на площадке "Алабушево". На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта. "Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В дальнейшем "Биокад" планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы. За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к ее структурным и территориальным подразделениям присоединилось 110 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.
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владислав овчинский, сергей собянин, москва, биокад
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Москва, Биокад
19:44 16.11.2022
 

Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Ранее в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стажеры смогут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Современный фармацевтический комплекс "ПК-137" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и расположен на площадке "Алабушево". На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта.
"Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В дальнейшем "Биокад" планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы.
"Наукоемкие компании должны стремиться развивать подрастающее поколение и готовить себе кадры со школьной скамьи за счет активного участия в профориентации, выявления и развития талантов. Эта деятельность позволяет вовлечь способных молодых специалистов в научную работу", – подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу "Биокад" Александра Арендарь.
За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к ее структурным и территориальным подразделениям присоединилось 110 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийСергей СобянинМоскваБиокад
 
 
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