https://ria.ru/20221116/stazhirovka-1832050860.html

Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве

Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве - РИА Новости, 16.11.2022

Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве

Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:44

2022-11-16T19:44

2022-11-16T19:44

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

сергей собянин

москва

биокад

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ранее в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стажеры смогут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.Современный фармацевтический комплекс "ПК-137" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и расположен на площадке "Алабушево". На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта. "Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В дальнейшем "Биокад" планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы. За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к ее структурным и территориальным подразделениям присоединилось 110 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.

https://ria.ru/20221116/neyroset-1831774561.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, сергей собянин, москва, биокад