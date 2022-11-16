Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" приглашает студентов столичных колледжей и вузов на стажировку в свой новый фармацевтический комплекс, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ранее в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стажеры смогут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.
Ранее в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стажеры смогут принять участие в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы приглашает студентов стажироваться на фармпроизводстве
Современный фармацевтический комплекс "ПК-137" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и расположен на площадке "Алабушево". На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта.
"Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры. Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В дальнейшем "Биокад" планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы.
"Наукоемкие компании должны стремиться развивать подрастающее поколение и готовить себе кадры со школьной скамьи за счет активного участия в профориентации, выявления и развития талантов. Эта деятельность позволяет вовлечь способных молодых специалистов в научную работу", – подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу "Биокад" Александра Арендарь.
За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к ее структурным и территориальным подразделениям присоединилось 110 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.