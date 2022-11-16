https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831890284.html
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские военные за сутки уничтожили в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:37
2022-11-16T12:37
2022-11-16T12:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в среду министерство обороны РФ."За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово Донецкой Народной Республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886855.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Минобороны: российские военные уничтожили еще одну американскую РЛС контрбатарейной борьбы