https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831890284.html

Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 16.11.2022

Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Российские военные за сутки уничтожили в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:37

2022-11-16T12:37

2022-11-16T12:37

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в среду министерство обороны РФ."За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово Донецкой Народной Республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886855.html

луганская народная республика

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины