https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886855.html

Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.11.2022

Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак на донецком направлении, уничтожено более 160 украинских военных, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:30

2022-11-16T12:30

2022-11-16T13:14

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

старомихайловка

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак на донецком направлении, уничтожено более 160 украинских военных, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831885733.html

россия

авдеевка

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, авдеевка, старомихайловка, вооруженные силы украины, безопасность