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Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886855.html
Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак на донецком направлении, уничтожено более 160 украинских военных, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:30
2022-11-16T13:14
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
старомихайловка
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак на донецком направлении, уничтожено более 160 украинских военных, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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россия
авдеевка
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Минобороны РФ об отражении атак со стороны ВСУ
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россия, авдеевка, старомихайловка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Старомихайловка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:30 16.11.2022 (обновлено: 13:14 16.11.2022)
 
Российские военные отбили попытки контратак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отбили попытки украинских контратак на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак на донецком направлении, уничтожено более 160 украинских военных, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ об отражении атак со стороны ВСУ
12:26Специальная военная операция на Украине
Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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