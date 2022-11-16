Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886228.html
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:28
2022-11-16T12:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829884243_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_8fe1e8b0055620def8ed7eb93a3f780c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация", и в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221116/sklad-1831887060.html
харьковская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829884243_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_eb7ad9701cba59d97ddf25a067cd804d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, безопасность, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, В мире, США
12:28 16.11.2022 (обновлено: 12:31 16.11.2022)
 
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях
Танк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация", и в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:30
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала