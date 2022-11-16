https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886228.html

Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области

Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2022

Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:28

2022-11-16T12:28

2022-11-16T12:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация", и в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221116/sklad-1831887060.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность, в мире, сша