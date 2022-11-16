https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831886228.html
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:28
2022-11-16T12:28
2022-11-16T12:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
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сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи гаубиц системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация", и в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, безопасность, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, В мире, США
12:28 16.11.2022 (обновлено: 12:31 16.11.2022)
Российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили две системы М777 в Харьковской области