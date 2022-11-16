https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831885733.html

Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР

Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022

Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР

Вооруженные силы РФ пресекли атаку украинских войск на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции, уничтожив более 65 военнослужащих и РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:26

2022-11-16T12:26

2022-11-16T13:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли атаку украинских войск на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции, уничтожив более 65 военнослужащих и наемников, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221116/sklad-1831887060.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины