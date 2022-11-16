https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831885733.html
Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР
Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР
Вооруженные силы РФ пресекли атаку украинских войск на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции, уничтожив более 65 военнослужащих и РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:26
2022-11-16T12:26
2022-11-16T13:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли атаку украинских войск на Южно-Донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции, уничтожив более 65 военнослужащих и наемников, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221116/sklad-1831887060.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об отражении атак со стороны ВСУ
Брифинг Минобороны России по оперативной обстановке
2022-11-16T12:26
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
12:26 16.11.2022 (обновлено: 13:14 16.11.2022)
Российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР
Минобороны: российские военные пресекли атаку ВСУ в направлении Степного в ДНР