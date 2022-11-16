https://ria.ru/20221116/soyuzniki-1831838209.html

В Великобритании раскрыли, как США эксплуатируют своих союзников

В Великобритании раскрыли, как США эксплуатируют своих союзников - РИА Новости, 16.11.2022

В Великобритании раскрыли, как США эксплуатируют своих союзников

В международной политике США сделали основную ставку на союзников, однако этот принцип способен спровоцировать новое противостояние блоков, как во времена... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:06

2022-11-16T10:06

2022-11-16T11:44

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В международной политике США сделали основную ставку на союзников, однако этот принцип способен спровоцировать новое противостояние блоков, как во времена холодной войны, пишет редактор журнала The Economist Антон Ла Гуардиа.В своей статье он утверждает, что цель США на 2023 год — объединение своей разнообразной сети партнеров в Европе, Азии и на глобальном Юге."Для Байдена это часть глобального состязания демократий и автократий. Происходящее можно также воспринимать как возрождение старых геополитических представлений о содержании евразийского "сердца" путем контроля "периферии", в данном случае с помощью полосы союзников, простирающейся от Японии до Великобритании", — пояснил Ла Гуардиа.Однако автор добавил, что создать из союзников определенный единый геополитический фронт будет не так просто. Журналист выделил три уязвимых фактора американской сети партнерств."Тайвань меньше всех интегрирован в американскую сеть официальных альянсов. Есть пробелы с Индией. Она стала ближе к США, но все еще остается приверженной давней традиции неприсоединения к блокам и поддерживает крепкие военные связи с Россией. Так что приготовьтесь к долгим ухаживаниям США. <...> Но самая большая слабость — отсутствие общей торговой стратегии, которая позволила бы связать сильнее американских друзей и побудить их к "френдшорингу", то есть к переносу уязвимых цепочек поставок из Китая в более дружественные страны", — сообщил Ла Гуардиа.На этом фоне альянсы и объединения, возглавляемые Россией и Китаем, представляют угрозу американским планам.Главной опасностью блокового подхода к мировой политике автор назвал возможность нового противостояния."США говорят, что не стремятся к тому, чтобы в мире соперничали силовые блоки. Тем не менее многие страны опасаются, что соперничество крупных держав приведет к холодной войне", — заключил он.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне.

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, николай патрушев, сша, россия, китай, брикс, опек, оон