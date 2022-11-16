10:06 16.11.2022 (обновлено: 11:44 16.11.2022)
В Великобритании раскрыли, как США эксплуатируют своих союзников
The Economist: США признали союзников в Европе и Азии главным стратегическим активом
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В международной политике США сделали основную ставку на союзников, однако этот принцип способен спровоцировать новое противостояние блоков, как во времена холодной войны, пишет редактор журнала The Economist Антон Ла Гуардиа.
"Для Байдена это часть глобального состязания демократий и автократий. Происходящее можно также воспринимать как возрождение старых геополитических представлений о содержании евразийского "сердца" путем контроля "периферии", в данном случае с помощью полосы союзников, простирающейся от Японии до Великобритании", — пояснил Ла Гуардиа.
Однако автор добавил, что создать из союзников определенный единый геополитический фронт будет не так просто. Журналист выделил три уязвимых фактора американской сети партнерств.
"Тайвань меньше всех интегрирован в американскую сеть официальных альянсов. Есть пробелы с Индией. Она стала ближе к США, но все еще остается приверженной давней традиции неприсоединения к блокам и поддерживает крепкие военные связи с Россией. Так что приготовьтесь к долгим ухаживаниям США. <...> Но самая большая слабость — отсутствие общей торговой стратегии, которая позволила бы связать сильнее американских друзей и побудить их к "френдшорингу", то есть к переносу уязвимых цепочек поставок из Китая в более дружественные страны", — сообщил Ла Гуардиа.
На этом фоне альянсы и объединения, возглавляемые Россией и Китаем, представляют угрозу американским планам.
"Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят некоторые евразийские страны, расширяется. Группа крупных развивающихся экономик БРИКС тоже пополняется новыми участниками. В условиях дефицита энергоносителей арабские производители нефти в Персидском заливе объединились с Россией в ОПЕК+, чтобы сохранить высокий уровень цен на нефть, чем разозлили США", — напомнил Ла Гуардиа.
Главной опасностью блокового подхода к мировой политике автор назвал возможность нового противостояния.
"США говорят, что не стремятся к тому, чтобы в мире соперничали силовые блоки. Тем не менее многие страны опасаются, что соперничество крупных держав приведет к холодной войне", — заключил он.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма, США и их близкие союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне.