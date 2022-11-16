https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html

Архангельская область и Рослесхоз договорились о сотрудничестве

Архангельская область и Рослесхоз договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.11.2022

Архангельская область и Рослесхоз договорились о сотрудничестве

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников подписали соглашение о... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:43

2022-11-16T15:43

2022-11-16T15:43

архангельская область

экономика

александр цыбульский

архангельск

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников подписали соглашение о сотрудничестве, в котором речь идет о совместной работе по актуализации данных о лесах на площади в 20 миллионов гектаров и создании новых основ для использования, сохранения и воспроизводства лесов, сообщила пресс-служба регионального правительства.Губернатор и глава агентства обсудили проблемы лесопользования, лесовосстановления и лесоустройства Архангельской области, мониторинга пожарной опасности, увеличения зоны лесоавиационных работ и других. Встреча состоялась в рамках VI Международной научно-практической конференции "Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства", которая проходит в Архангельске в эти дни."Лес в Архангельской области – ресурс особый. Лесные земли здесь занимают 28 миллионов гектаров, это 70 процентов всей территории региона. У нас сосредоточено свыше четверти запасов древесины всего Северо-Западного федерального округа и свыше 26 миллионов кубометров расчетной лесосеки", – отметил Цыбульский. Он подчеркнул, что на этом ресурсе сотни лет строилась экономика региона, и сейчас предприятия заготавливают порядка 15-16 миллионов кубометров леса в год.Как отметил губернатор, в настоящее время в отрасль вкладывается пятая часть инвестиций всего региона – это приоритетные инвестиционные проекты, благодаря которым только за последние 10 лет объемы производства по ряду позиций увеличились кратно. Регион вышел на лидирующие места в стране по производству топливных гранул, бумаги, картона. Советников также подчеркнул, что Архангельская область – лидер не только среди регионов СЗФО, но и один из общероссийских лидеров в заготовке древесины и лесопереработке.По мнению губернатора, сегодня очень важно, чтобы весь лесной ресурс области был посчитан, учтен, и управление им проводилось по строго установленным правилам с учетом специфики территории. Поэтому ключевым вопросом, который обсудили на двусторонней встрече, стали планируемые в регионе мероприятия по лесоустройству."В ближайшие годы впервые с советских времен мы актуализируем данные о лесах на площади в 20 млн гектаров и создадим новые, наиболее точные основы для использования, сохранения и воспроизводства лесов", – отметил Цыбульский, добавив, что уже в этом году подготовительные работы к лесоустройству проводятся на территории 20 лесничеств на площади около 16 миллионов гектаров.Глава региона добавил, что по результатам этой работы к 2025 году актуальность данных о лесах в регионе достигнет 93 процентов, сейчас же она составляет порядка 20 процентов, что сдерживает и возможности более высокого экономического развития отрасли.По словам Советникова, Архангельская область стала пилотным регионом, где на современном этапе будут проведены работы по лесоустройству практически на всей территории. Ранее губернатор Александр Цыбульский обсуждал этот вопрос с вице-премьером Викторией Абрамченко, которая поддержала инициативу главы региона."Правительство РФ дало поручение, чтобы Архангельская область была полностью лесоустроена. Это поручение мы выполним за три-четыре года, что позволит создать надежную, современную цифровую базу данных о лесных ресурсах, которая необходима как региону, так и представителям бизнеса. Уверен, что совместными усилиями эту задачу реализовать удастся", - заявил Советников.

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https://ria.ru/20221116/pozharnye-1831957464.html

архангельск

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экономика, александр цыбульский, архангельск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)