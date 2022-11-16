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Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 16.11.2022
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Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 16.11.2022
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Усиление снегопада, метели и мороз до минус 10 градусов ночью ожидаются в Москве на выходных, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:43
2022-11-16T12:43
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Усиление снегопада, метели и мороз до минус 10 градусов ночью ожидаются в Москве на выходных, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В пятницу снегопады усилятся, поднимется ветер, заметут метели, так что погодные условия будут очень сложные, снегопад начнет ослабевать лишь в субботу днем. А уже к воскресенью небольшой снег пройдет лишь местами, но при этом морозы окрепнут… В выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье ночные морозы уже окрепнут, в городе - до минус 10, а по области будет существенно ниже, я думаю, что на территории области в ночь с субботы на воскресенье можно рассчитывать на понижение температуры местами до минус 15 градусов", - рассказала Волосюк.Также синоптик отметила, что в воскресенье днем ожидается минус 5-7 градусов, а по области - минус 3-8, минус 4-9 градусов. Таким образом, температурный режим окажется почти на 5 градусов ниже нормы, он будет соответствовать последним числам декабря."Осадков мы ожидаем много, до конца недели может выпасть не менее 40% месячной нормы осадков, в количественном выражении это на уровне 20-25 миллиметров, а в условиях сохранения отрицательных температур, соответственно, сугробы заметно подрастут", - сообщила Волосюк.
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москва, погода, елена волосюк
Москва, Погода, Елена Волосюк
12:43 16.11.2022
 
Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Синоптик Волосюк: в пятницу в Москве придут сильный снегопад, метели и мороз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Усиление снегопада, метели и мороз до минус 10 градусов ночью ожидаются в Москве на выходных, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В пятницу снегопады усилятся, поднимется ветер, заметут метели, так что погодные условия будут очень сложные, снегопад начнет ослабевать лишь в субботу днем. А уже к воскресенью небольшой снег пройдет лишь местами, но при этом морозы окрепнут… В выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье ночные морозы уже окрепнут, в городе - до минус 10, а по области будет существенно ниже, я думаю, что на территории области в ночь с субботы на воскресенье можно рассчитывать на понижение температуры местами до минус 15 градусов", - рассказала Волосюк.
Также синоптик отметила, что в воскресенье днем ожидается минус 5-7 градусов, а по области - минус 3-8, минус 4-9 градусов. Таким образом, температурный режим окажется почти на 5 градусов ниже нормы, он будет соответствовать последним числам декабря.
"Осадков мы ожидаем много, до конца недели может выпасть не менее 40% месячной нормы осадков, в количественном выражении это на уровне 20-25 миллиметров, а в условиях сохранения отрицательных температур, соответственно, сугробы заметно подрастут", - сообщила Волосюк.
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. 16 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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