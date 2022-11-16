https://ria.ru/20221116/snegopad-1831891400.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 16.11.2022

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Усиление снегопада, метели и мороз до минус 10 градусов ночью ожидаются в Москве на выходных, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:43

2022-11-16T12:43

2022-11-16T12:43

москва

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Усиление снегопада, метели и мороз до минус 10 градусов ночью ожидаются в Москве на выходных, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В пятницу снегопады усилятся, поднимется ветер, заметут метели, так что погодные условия будут очень сложные, снегопад начнет ослабевать лишь в субботу днем. А уже к воскресенью небольшой снег пройдет лишь местами, но при этом морозы окрепнут… В выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье ночные морозы уже окрепнут, в городе - до минус 10, а по области будет существенно ниже, я думаю, что на территории области в ночь с субботы на воскресенье можно рассчитывать на понижение температуры местами до минус 15 градусов", - рассказала Волосюк.Также синоптик отметила, что в воскресенье днем ожидается минус 5-7 градусов, а по области - минус 3-8, минус 4-9 градусов. Таким образом, температурный режим окажется почти на 5 градусов ниже нормы, он будет соответствовать последним числам декабря."Осадков мы ожидаем много, до конца недели может выпасть не менее 40% месячной нормы осадков, в количественном выражении это на уровне 20-25 миллиметров, а в условиях сохранения отрицательных температур, соответственно, сугробы заметно подрастут", - сообщила Волосюк.

https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, елена волосюк