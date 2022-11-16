https://ria.ru/20221116/smert-1831810102.html

В Новосибирске школьница, потерявшая сознание в бассейне, умерла в больнице

В Новосибирске школьница, потерявшая сознание в бассейне, умерла в больнице - РИА Новости, 16.11.2022

В Новосибирске школьница, потерявшая сознание в бассейне, умерла в больнице

Ученица второго класса в Новосибирске, которая во время урока физкультуры обнаружена без сознания в бассейне, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:56

2022-11-16T07:56

2022-11-16T16:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831848371_11:0:960:534_1920x0_80_0_0_e1f958c05522c3f3b1ecd83cb6e2dde0.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 ноя — РИА Новости. Ученица второго класса в Новосибирске, которая во время урока физкультуры обнаружена без сознания в бассейне, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что в минувший вторник в бассейне школы № 197 во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии."Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась", — говорится в сообщении.Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В управлении отметили, что при расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, которые привели к трагедии, для их устранения. В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что возбуждение уголовного дела прокуратурой Дзержинского района признано законным. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20221115/shkolnitsa-1831639509.html

https://ria.ru/20200218/1564916322.html

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)