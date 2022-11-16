07:56 16.11.2022 (обновлено: 16:00 16.11.2022)
В Новосибирске школьница, потерявшая сознание в бассейне, умерла в больнице
В Новосибирске ученица второго класса, потерявшая сознание в бассейне, умерла в больнице
© Фото : СУ СК России по Новосибирской областиБассейн в одной из школ Новосибирска, в котором ученица обнаружена без сознания во время урока физкультуры
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области
Бассейн в одной из школ Новосибирска, в котором ученица обнаружена без сознания во время урока физкультуры
НОВОСИБИРСК, 16 ноя — РИА Новости. Ученица второго класса в Новосибирске, которая во время урока физкультуры обнаружена без сознания в бассейне, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в минувший вторник в бассейне школы № 197 во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась", — говорится в сообщении.
Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В управлении отметили, что при расследовании уголовного дела также будут приняты меры по установлению причин и условий, которые привели к трагедии, для их устранения. В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что возбуждение уголовного дела прокуратурой Дзержинского района признано законным. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.
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