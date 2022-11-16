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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье - РИА Новости, 16.11.2022
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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье - РИА Новости, 16.11.2022
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:30
2022-11-16T12:30
в мире
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
12:30 16.11.2022
 
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье

Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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