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Минобороны Германии рассказало о контактах Путина и Шольца

Минобороны Германии рассказало о контактах Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2022

Минобороны Германии рассказало о контактах Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ракетного инцидента в Польше, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:44

олаф шольц

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владимир путин

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ракетного инцидента в Польше, сообщил РИА Новости представитель германского минобороны.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.

https://ria.ru/20221116/nato-1831939063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

олаф шольц, германия, польша, минобороны германии, в мире, владимир путин, россия