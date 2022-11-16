14:38 16.11.2022 (обновлено: 14:44 16.11.2022)
Минобороны Германии рассказало о контактах Путина и Шольца
Минобороны Германии: Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту с ракетами в Польше
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ракетного инцидента в Польше, сообщил РИА Новости представитель германского минобороны.
"Сообщаем, что федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ", - сказал представитель оборонного ведомства Германии, отвечая на вопрос, был ли налажен канал связи между министерствами обороны двух стран.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.