Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов
Минцифры России закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости.
"В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", - говорится в сообщении цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса при подаче соответствующего запроса.
В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь шла о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формировало и отправляло списки сотрудников в министерство обороны. В начале ноября глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.