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Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов - РИА Новости, 16.11.2022

Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:02

2022-11-16T16:02

2022-11-16T16:02

в мире

максут шадаев

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости."В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", - говорится в сообщении цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса при подаче соответствующего запроса.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь шла о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формировало и отправляло списки сотрудников в министерство обороны. В начале ноября глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221115/karta-1831610547.html

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в мире, максут шадаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии