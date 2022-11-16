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Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов - РИА Новости, 16.11.2022
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Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов
Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов - РИА Новости, 16.11.2022
Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов
Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:02
2022-11-16T16:02
в мире
максут шадаев
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости."В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", - говорится в сообщении цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса при подаче соответствующего запроса.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь шла о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формировало и отправляло списки сотрудников в министерство обороны. В начале ноября глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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в мире, максут шадаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
В мире, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
16:02 16.11.2022
 
Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Минцифры России закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минцифры России закрыло форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале госуслуг, убедился корреспондент РИА Новости.
"В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", - говорится в сообщении цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса при подаче соответствующего запроса.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Минцифры отметило необходимость создания виртуальной карты информсистем
В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь шла о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формировало и отправляло списки сотрудников в министерство обороны. В начале ноября глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры России 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В миреМаксут ШадаевСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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