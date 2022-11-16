https://ria.ru/20221116/selkhozzakupki-1831963233.html

Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей

Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022

Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей

Почти 670 единиц новой техники общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей приобрели аграрные хозяйства Липецкой области за девять месяцев текущего года, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:52

2022-11-16T15:52

2022-11-16T15:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Почти 670 единиц новой техники общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей приобрели аграрные хозяйства Липецкой области за девять месяцев текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в этом году закуплены 162 единицы тяжелой техники – тракторов и комбайнов, а также 503 единицы прочей автомобильной и сельскохозяйственной техники.Также Артамонов отметил, что с помощью различных программ поддержки, направленных на развитие и модернизацию отечественного агропромышленного комплекса, сельхозтоваропроизводители Липецкой области уже на начало ноября закупили различной сельхозтехники на 48 процентов больше, чем за весь 2021 год. Сумма льготных кредитов по заключённым договорам, по сравнению с прошлым годом, выросла на 84 процента."Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика