Рейтинг@Mail.ru
Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221116/selkhozzakupki-1831963233.html
Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей
Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей
Почти 670 единиц новой техники общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей приобрели аграрные хозяйства Липецкой области за девять месяцев текущего года, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:52
2022-11-16T15:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Почти 670 единиц новой техники общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей приобрели аграрные хозяйства Липецкой области за девять месяцев текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в этом году закуплены 162 единицы тяжелой техники – тракторов и комбайнов, а также 503 единицы прочей автомобильной и сельскохозяйственной техники.Также Артамонов отметил, что с помощью различных программ поддержки, направленных на развитие и модернизацию отечественного агропромышленного комплекса, сельхозтоваропроизводители Липецкой области уже на начало ноября закупили различной сельхозтехники на 48 процентов больше, чем за весь 2021 год. Сумма льготных кредитов по заключённым договорам, по сравнению с прошлым годом, выросла на 84 процента."Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
15:52 16.11.2022
 

Липецкие аграрии закупили сельхозтехнику на 4,6 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Почти 670 единиц новой техники общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей приобрели аграрные хозяйства Липецкой области за девять месяцев текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в этом году закуплены 162 единицы тяжелой техники – тракторов и комбайнов, а также 503 единицы прочей автомобильной и сельскохозяйственной техники.
Также Артамонов отметил, что с помощью различных программ поддержки, направленных на развитие и модернизацию отечественного агропромышленного комплекса, сельхозтоваропроизводители Липецкой области уже на начало ноября закупили различной сельхозтехники на 48 процентов больше, чем за весь 2021 год. Сумма льготных кредитов по заключённым договорам, по сравнению с прошлым годом, выросла на 84 процента.
"Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:07Липецкая область
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала