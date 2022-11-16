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В Госдепе прокомментировали переговоры по продлению зерновой сделки

В Госдепе прокомментировали переговоры по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 16.11.2022

В Госдепе прокомментировали переговоры по продлению зерновой сделки

Администрация США с осторожным оптимизмом оценивает перспективы продления зерновой сделки и поддерживает тесный контакт с заинтересованными сторонами, заявила... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:53

2022-11-16T18:53

2022-11-16T19:01

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европа

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Администрация США с осторожным оптимизмом оценивает перспективы продления зерновой сделки и поддерживает тесный контакт с заинтересованными сторонами, заявила помощница госсекретаря по делам Европы и Азии Карен Донфрид."Мы глубоко вовлечены в продолжающиеся переговоры с заинтересованными сторонами касательно продления соглашения по зерну. Мы с осторожным оптимизмом оцениваем данные перспективы", - сказала американский дипломат в ходе слушаний в сенате.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

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экономика, сша, государственный департамент сша, цены на нефть, владимир путин, россия, василий небензя, европа, оон