https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html

Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку

Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку - РИА Новости, 16.11.2022

Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку

Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:13

2022-11-16T10:13

2022-11-16T10:32

экономика

большая двадцатка

саммит g20

зерновая сделка

оон

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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации."Мы приветствуем два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", - сообщается в декларации. Как отмечается, страны G20 "подчеркивают важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, большая двадцатка, саммит g20, зерновая сделка, оон