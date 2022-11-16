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Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку - РИА Новости, 16.11.2022
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Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку
Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку - РИА Новости, 16.11.2022
Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку
Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:13
2022-11-16T10:32
экономика
большая двадцатка
саммит g20
зерновая сделка
оон
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации."Мы приветствуем два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", - сообщается в декларации. Как отмечается, страны G20 "подчеркивают важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html
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экономика, большая двадцатка, саммит g20, зерновая сделка, оон
Экономика, Большая двадцатка, Саммит G20, зерновая сделка, ООН
10:13 16.11.2022 (обновлено: 10:32 16.11.2022)
 
Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку

Страны G20 в декларации подчеркнули важность выполнения зерновой сделки всеми сторонами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации.
"Мы приветствуем два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", - сообщается в декларации. Как отмечается, страны G20 "подчеркивают важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 03:24
Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 15:23
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
 
ЭкономикаБольшая двадцаткаСаммит G20зерновая сделкаООН
 
 
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