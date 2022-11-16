10:13 16.11.2022 (обновлено: 10:32 16.11.2022)
Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку
Страны G20 в декларации подчеркнули важность выполнения зерновой сделки всеми сторонами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Страны G20 приветствуют зерновую сделку и подчеркивают важность ее полного выполнения всеми сторонами, говорится в итоговой декларации.
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Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
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