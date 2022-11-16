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Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников - РИА Новости, 16.11.2022
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Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников
Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников - РИА Новости, 16.11.2022
Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников
Канада ввела санкции против шести физических лиц и двух иранских компаний-производителей беспилотников за нарушения прав человека и подрыв мира и стабильности,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:14
2022-11-16T19:14
санкции
в мире
канада
иран
украина
россия
бпла
беспилотники
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против шести физических лиц и двух иранских компаний-производителей беспилотников за нарушения прав человека и подрыв мира и стабильности, сообщил МИД Канады.В санкционный список включены компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries. Согласно сообщению ведомства, они причастны к созданию боевых беспилотников, в том числе аппаратов Shahed-136, в использовании которых на Украине обвиняют российских военных.В санкционный список также включены ряд бывших и действующих высокопоставленных иранских военных и сотрудников правоохранительных органов за систематические нарушения прав человека и подавление протестов.Как уточнили в МИД Канады, это пятый пакет санкций против Ирана с начала года.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831551910.html
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санкции, в мире, канада, иран, украина, россия, бпла, беспилотники
Санкции, В мире, Канада, Иран, Украина, Россия, БПЛА, Беспилотники
19:14 16.11.2022
 
Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников

Канада ввела санкции против шести физлиц и двух иранских производителей беспилотников

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против шести физических лиц и двух иранских компаний-производителей беспилотников за нарушения прав человека и подрыв мира и стабильности, сообщил МИД Канады.
В санкционный список включены компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries. Согласно сообщению ведомства, они причастны к созданию боевых беспилотников, в том числе аппаратов Shahed-136, в использовании которых на Украине обвиняют российских военных.
В санкционный список также включены ряд бывших и действующих высокопоставленных иранских военных и сотрудников правоохранительных органов за систематические нарушения прав человека и подавление протестов.
Как уточнили в МИД Канады, это пятый пакет санкций против Ирана с начала года.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании
 
СанкцииВ миреКанадаИранУкраинаРоссияБПЛАБеспилотники
 
 
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