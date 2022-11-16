https://ria.ru/20221116/sanktsii-1832046040.html

Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников

Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников - РИА Новости, 16.11.2022

Канада ввела санкции против двух иранских производителей беспилотников

Канада ввела санкции против шести физических лиц и двух иранских компаний-производителей беспилотников за нарушения прав человека и подрыв мира и стабильности,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:14

2022-11-16T19:14

2022-11-16T19:14

санкции

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иран

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беспилотники

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против шести физических лиц и двух иранских компаний-производителей беспилотников за нарушения прав человека и подрыв мира и стабильности, сообщил МИД Канады.В санкционный список включены компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries. Согласно сообщению ведомства, они причастны к созданию боевых беспилотников, в том числе аппаратов Shahed-136, в использовании которых на Украине обвиняют российских военных.В санкционный список также включены ряд бывших и действующих высокопоставленных иранских военных и сотрудников правоохранительных органов за систематические нарушения прав человека и подавление протестов.Как уточнили в МИД Канады, это пятый пакет санкций против Ирана с начала года.

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831551910.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, в мире, канада, иран, украина, россия, бпла, беспилотники