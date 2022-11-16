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Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи - РИА Новости, 16.11.2022
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Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи
Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи - РИА Новости, 16.11.2022
Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи обошлись без рукопожатий, сообщил в эфире Польского телевидения РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:54
2022-11-16T11:54
в мире
збигнев рау
польша
сергей андреев
россия
мид польши
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи обошлись без рукопожатий, сообщил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Минувшей ночью посол РФ был вызван в срочном порядке в МИД Польши.По словам Ясины, российский посол "был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий".Ясина уточнил, что встреча посла с министром "продолжалась четыре минуты, господин министр представил послу дипломатическую ноту, которая описывает ситуацию и наш взгляд на всю ситуацию", которую "господин посол принял к сведению и покинул МИД".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/nato-1831866631.html
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в мире, збигнев рау, польша, сергей андреев, россия, мид польши, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Збигнев Рау, Польша, Сергей Андреев, Россия, МИД Польши, Инцидент с падением ракет в Польше
11:54 16.11.2022
 
Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи

Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время ночной встречи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи обошлись без рукопожатий, сообщил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Минувшей ночью посол РФ был вызван в срочном порядке в МИД Польши.
По словам Ясины, российский посол "был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий".
Ясина уточнил, что встреча посла с министром "продолжалась четыре минуты, господин министр представил послу дипломатическую ноту, которая описывает ситуацию и наш взгляд на всю ситуацию", которую "господин посол принял к сведению и покинул МИД".
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Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
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В миреЗбигнев РауПольшаСергей АндреевРоссияМИД ПольшиИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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