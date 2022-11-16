Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время встречи
Глава МИД Польши и посол России обошлись без рукопожатий во время ночной встречи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи обошлись без рукопожатий, сообщил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Минувшей ночью посол РФ был вызван в срочном порядке в МИД Польши.
По словам Ясины, российский посол "был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий".
Ясина уточнил, что встреча посла с министром "продолжалась четыре минуты, господин министр представил послу дипломатическую ноту, которая описывает ситуацию и наш взгляд на всю ситуацию", которую "господин посол принял к сведению и покинул МИД".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.